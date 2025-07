Παναθηναϊκός – Μπάγερν και Μπασκόνια – Ολυμπιακός στην αγωνιστική πρεμιέρα της Euroleague

Η Euroleague της νέας αγωνιστικής σεζόν θα κάνει “τζάμπολ” στις 30 Σεπτεμβρίου. Σήμερα (17.07.2025) όμως, η διοργανώτρια αποκάλυψε το αγωνιστικό πρόγραμμα της πρεμιέρας, στη διοργάνωση, με το βλέμμα των Ελλήνων φιλάθλων να στρέφεται σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπασκόνια την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21:30, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΟΑΚΑ με την Μπάγερν, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21:15.

Επτά από τα δέκα παιχνίδια της Euroleague θα διεξαχθούν την Τρίτη, με τις Ντουμπάι BC και Χάποελ Τελ Αβίβ να κάνουν το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση, κόντρα σε Παρτίζαν και Μπαρτσελόνα, αντίστοιχα.

Θυμίζουμε ότι τη νέα αγωνιστική σεζόν, η regular season της Euroleague περιλαμβάνει 38 αγώνες, αφού για πρώτη φορά το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 20 ομάδες.

We begin on September 30th!



The 2025-26 EuroLeague season opening roundhttps://t.co/iznBulpcmU pic.twitter.com/heXxumkI4F