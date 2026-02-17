Παναθηναϊκός: Μπήκαν Ίνγκασον και Κυριακόπουλος ενόψει Βικτόρια Πλζεν

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη Βικτόρια Πλζεν με σημαντικές επιστροφές.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, είδε με ικανοποίηση τους Σβέριρ Ίνγκασον και Γιώργο Κυριακόπουλο να προπονούνται κανονικά την Τρίτη (17/2/2026) και να τίθενται στη διάθεση του για το πρώτο παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν για τα πλέι οφ του Europa League.

Παράλληλα, ο Φίλιπ Τζούριτσιτς έκανε μέρος της προπόνησης, έχοντας και αυτός κάποιες πιθανότητες να δώσει το παρόν στο μεθαυριανό παιχνίδι (19/2/2026) του Παναθηναϊκού με την τσεχική ομάδα στο ΟΑΚΑ.

Ατομικό έκαναν και οι Πελίστρι, Ντέσερς, Σισοκό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Κώτσιρας.

Οι πράσινοι θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους αύριο το πρωί στο Κορωπί και στη συνέχεια ο Ράφα Μπενίτεθ θα ανακοινώσει την αποστολή.