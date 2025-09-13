Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ Πελίστρι και Τετέ με Κηφισιά

Με δύο σημαντικές απουσίες, αλλά όλους τους νέους παίκτες στην αποστολή το τριφύλλι
Ο Τετέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Ο Τετέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στον Βόλο (14/9/2025,18:00, COSMOTE SPORT 1 HD) για την τρίτη αγωνιστική, θέλοντας να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League.

Ο Ρουί Βιτόρια μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου ανακοίνωσε την αποστολή των πράσινων. Σ’ αυτή βρίσκονται οι τρεις που έφτασαν στους πράσινους τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, δηλαδή οι Ταμπόρδα, Ντέσερς και Πάντοβιτς.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Τετέ, ο οποίος ακολούθησε τις τελευταίες μέρες ατομικό πρόγραμμα, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, αλλά και ο Πελίστρι, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο.

Αναλυτικά η αποστολή:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού

“Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά (14/9, 18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα. Στη διάρκεια της προπόνησης ο Φακούντο Πελίστρι αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo