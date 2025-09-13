Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ Πελίστρι και Τετέ με Κηφισιά

Ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στον Βόλο (14/9/2025,18:00, COSMOTE SPORT 1 HD) για την τρίτη αγωνιστική, θέλοντας να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρουί Βιτόρια μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου ανακοίνωσε την αποστολή των πράσινων. Σ’ αυτή βρίσκονται οι τρεις που έφτασαν στους πράσινους τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, δηλαδή οι Ταμπόρδα, Ντέσερς και Πάντοβιτς.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Τετέ, ο οποίος ακολούθησε τις τελευταίες μέρες ατομικό πρόγραμμα, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, αλλά και ο Πελίστρι, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο.

Αναλυτικά η αποστολή:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού

“Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά (14/9, 18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα. Στη διάρκεια της προπόνησης ο Φακούντο Πελίστρι αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ”.