Η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα έμεινε εκτός Ευρώπης στα πλέι οφ του Βελγίου

Στα πέναλτι έχασε το ευρωπαϊκό "εισιτήριο" η Γκενκ στο Βέλγιο
Ο Καρέτσας με τη φανέλα της Γκενκ / AP
Η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα ηττήθηκε με 5-4 στα πέναλτι από τη Γάνδη στο τελευταίο παιχνίδι των πλέι οφ του Βελγίου και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα “εισιτήριο” για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Μετά από ένα ματς χωρίς γκολ στην κανονική διάρκεια, η Γκενκ “λύγισε” από τη Γάνδη στα πλέι οφ του Βελγίου και έτσι, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί του χρόνου στην Ευρώπη.

Το νέο μεγάλο ταλέντο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μπορεί να βρει βέβαια… διέξοδο μέσα από μετεγγραφή, αφού με την Γκενκ να χάνει και τα πιθανά έσοδα από την Ευρώπη, αυξάνει τις πιθανότητες για μετεγγραφή του από το ερχόμενο κιόλας καλοκαίρι.

