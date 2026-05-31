Εθνική ποδοσφαίρου: Παραμένει εκτός ο Δημήτρης Γιαννούλης

Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί στην προπόνηση ο διεθνής μπακ
Ο Δημήτρης Γιαννούλης
Ο Δημήτρης Γιαννούλης με την Εθνική Ελλάδας (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για τα φιλικά παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία, αλλά συνεχίζει να έχει εκτός με τραυματισμό τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Αντιμετωπίζοντας ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, ο Δημήτρη Γιαννούλης δεν έχει επανέλθει ακόμη στο κανονικό πρόγραμμα της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, ακολουθώντας θεραπεία και ατομικό στην προπόνηση.

Η “γαλανόλευκη” θα αντιμετωπίσει στις 4 Ιουνίου τη Σουηδία, σε εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο.

