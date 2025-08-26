Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση για Τουρκία

Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το “παρών” στην προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη 26 Αυγούστου. Πρόκειται για την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν την αναχώρηση για την Τουρκία.

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, τόσο στην τελευταία προπόνηση πριν τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ στην Πολωνία, όσο και πριν την αναμέτρηση της περασμένης εβδομάδας με τη Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού θέλησε να μην αλλάξει συνήθεια από τη στιγμή που τα αποτελέσματα ήταν καλά για τους πράσινους και πήγε στο Κορωπί στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση της πράσινης αποστολής για την Τουρκία.

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί αύριο (27/8/2025) για την Τουρκία, όπου την Πέμπτη (28/8/2025, 20:00) αντιμετωπίζει τη Σαμσουνσπόρ στη ρεβάνς του 2-1 της Αθήνας για τα πλέι οφ του Europa League.