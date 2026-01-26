Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: «Ο Καλάμπρια θα μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στη Serie A» έγραψαν στην Ιταλία

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, έβαλε “φωτιές” με την ανάρτησή του
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Νταβίντε Καλάμπρια βρίσκεται στον Παναθηναϊκό από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, το μέλλον του παίκτη του Παναθηναϊκού δεν αποκλείεται να είναι και πάλι στην γειτονική χώρα.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, ο Νταβίντε Καλάμπρια δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό μετά και το τέλος της τρέχουσας μετεγγραφικής περιόδου. Ο Μορέτο σημειώνει ότι ο 29χρονος μπακ μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, με το ενδεχόμενο μετεγγραφής να συγκεντρώνει πιθανότητες κυρίως προς το φινάλε του “παραθύρου” του Ιανουρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν ομάδες της Serie A που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και εμφανίζονται διατεθειμένες να κινηθούν για την απόκτησή του, εφόσον προκύψει πρόσφορο έδαφος.

Να σημειωθεί πως από τα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου υπήρχαν ανάλογα ρεπορτάζ από την Ιταλία, τα οποία συνέδεαν τον ποδοσφαιριστή με συλλόγους όπως η Φιορεντίνα και η Λάτσιο.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Καλάμπρια έχει καταγράψει 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ, αγωνιζόμενος συνολικά για περισσότερα από 1.500 λεπτά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
102
99
74
74
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo