Παναθηναϊκός: «Ο Καλάμπρια θα μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στη Serie A» έγραψαν στην Ιταλία

Ο Νταβίντε Καλάμπρια βρίσκεται στον Παναθηναϊκό από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, το μέλλον του παίκτη του Παναθηναϊκού δεν αποκλείεται να είναι και πάλι στην γειτονική χώρα.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, ο Νταβίντε Καλάμπρια δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό μετά και το τέλος της τρέχουσας μετεγγραφικής περιόδου. Ο Μορέτο σημειώνει ότι ο 29χρονος μπακ μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, με το ενδεχόμενο μετεγγραφής να συγκεντρώνει πιθανότητες κυρίως προς το φινάλε του “παραθύρου” του Ιανουρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν ομάδες της Serie A που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και εμφανίζονται διατεθειμένες να κινηθούν για την απόκτησή του, εφόσον προκύψει πρόσφορο έδαφος.

Davide Calabria, ex capitano del Milan, oggi al Panathinaikos, potrebbe tornare in Italia in quest’ultima settimana di mercato. Ci potrebbero essere delle piste italiane che lo riporterebbero a giocare nella nostra Serie A@MatteMoretto pic.twitter.com/HmOANAM4fo — Zelus (@garante_il) January 26, 2026

Να σημειωθεί πως από τα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου υπήρχαν ανάλογα ρεπορτάζ από την Ιταλία, τα οποία συνέδεαν τον ποδοσφαιριστή με συλλόγους όπως η Φιορεντίνα και η Λάτσιο.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Καλάμπρια έχει καταγράψει 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ, αγωνιζόμενος συνολικά για περισσότερα από 1.500 λεπτά.