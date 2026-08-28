Ουκρανία – Ελλάδα live για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Παρακολουθήστε live την εκτός έδρας αναμέτρηση της εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ουκρανία για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ.
38-37 από τον Μπομπρόφ
36-37 από τον Καλάθη που έχει ανεβάσει στροφές
36-35 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
36-34 με 1/2 βολές του Μίχαλιουκ
35-34 με 1/2 βολές του Καραγιαννίδη
35-33 με 2/2 βολές του Σούλγκα
33-33 απαντάει ο Καλάθης
33-31 από τον Μίχαλιουκ
31-31 απαντάει με τρίποντο ο Παπανικολάου
31-28 με τρίποντο του Κόβλιαρ
28-28 από τον Καλάθη!
28-26 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου
28-25 από τον Ντόρσεϊ
Επιστρέφει ο Καλάθης στο παρκέ
28-23 μειώνει ο Καραγιαννίδης
28-21 με 2/2 βολές του Μπομπρόφ
Χρεώθηκε με τρίτο φάουλ
Έχουμε βελτιώσει πολύ την άμυνα μας στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά δεν έχουμε λύσεις στην επίθεση
26-21 από τον Μίχαλιουκ
24-21 με 2/2 βολές του Μήτογλου
24-19 από τον Θανάση
24-17 από τον Κόβλιαρ
22-17 με τρίποντο του Λαρεντζάκη
22-14 μπροστά η Ουκρανία
Δεν γύρισε κανένας Έλληνας παίκτης στην άμυνα
19-14 με κάρφωμα του Θανάση Αντετοκούνμπο
19-12 μπροστά οι Ουκρανοί
Η γαλανόλευκη δεν βρίσκει ρυθμό στην επίθεση. Ο Σπανούλης αποσύρει τον Καλάθη που δεν μπόρεσε να βοηθήσει και έριξε στο παρκέ Τολιόπουλο και Λαρεντζάκη για το σκορ
17-12 με 2/2 βολές του Μίχαλιουκ
15-12 με 1/2 βολές του Κόβλιαρ
14-12 απαντούν οι Ουκρανοί
11-12 με τρίποντο του Μήτογλου
11-9 με τρίποντο του Κόβλιαρ
8-9 από τον Μήτογλου
8-7 μειώνει ο Νετζήπογλου
8-5 μπροστά οι Ουκρανοί
6-5 απαντούν οι Ουκρανοί με τρίποντο του Μπομπρόφ
3-5 με τρίποντο του Νικ Καλάθη
3-2 με 3/3 βολές του Μίχαλιουκ
0-2 από τον Ντόρσεϊ
Ο Νετζήπογλου έχει πάει πάνω στον Μίχαλιουκ
Τκατσένκο, Μίχαϊλιουκ, Μπομπρόφ, Κόβλιαρ, Σκαπίντσεφ οι πρώτοι πέντε για την Ουκρανία
Καλάθης, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο
Η Εθνική χρειάζεται το αποτέλεσμα, γιατί αν δεν τα καταφέρει, η πρόκριση θα είναι πολύ δύσκολη
Σούλγκα, Τκατσένκο, Κομπζίστι, Λουκάσοφ, Μίχαϊλιουκ, Μπομπρόφ, Σέλιστ, Νοβίτσκι, Βοϊνάλοβιτς, Σούσκιν, Σκαπίντσεφ, Κόβλιαρ
Καλάθης, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο
Η Ισπανία είναι στο 5-1, Ουκρανία και Μαυροβούνιο είναι στο 4-2, Πορτογαλία, Ελλάδα και Γεωργία είναι στο 3-3
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ