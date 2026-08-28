Ουκρανία – Ελλάδα live για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Παρακολουθήστε live την εκτός έδρας αναμέτρηση της εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ουκρανία για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ.