Παναθηναϊκός: Ο Ναν επέστρεψε από τις ΗΠΑ και προπονήθηκε κανονικά ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση πριν το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (20/03/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) με τον Κέντρικ Ναν να βρίσκεται κανονικά στο T- Center μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ για την κηδεία της γιαγιάς του.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού να προπονούνται κανονικά, μετά και την επιστροφή του Κέντρικ Ναν και θα έχει όλα τα «όπλα» του έτοιμα για το πολύ κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Το μόνο ερωτηματικό είναι η κατάσταση που βρίσκεται ο Αμερικανός σωματικά και ψυχικά, αφού έκανε ένα πολύ δύσκολο ταξίδι σε διάστημα λίγων ημερών, αλλά είχε και να βιώσει την απώλεια ενός αγαπημένου του οικογενειακού προσώπου.