Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Ναν επέστρεψε από τις ΗΠΑ και προπονήθηκε κανονικά ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Αμερικανός έκανε ταξίδι «αστραπή» στην πατρίδα του για την κηδεία της γιαγιάς του
Ο Ναν
Ο Ναν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση πριν το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (20/03/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) με τον Κέντρικ Ναν να βρίσκεται κανονικά στο T- Center μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ για την κηδεία της γιαγιάς του.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού να προπονούνται κανονικά, μετά και την επιστροφή του Κέντρικ Ναν και θα έχει όλα τα «όπλα» του έτοιμα για το πολύ κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Το μόνο ερωτηματικό είναι η κατάσταση που βρίσκεται ο Αμερικανός σωματικά και ψυχικά, αφού έκανε ένα πολύ δύσκολο ταξίδι σε διάστημα λίγων ημερών, αλλά είχε και να βιώσει την απώλεια ενός αγαπημένου του οικογενειακού προσώπου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
218
95
81
72
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo