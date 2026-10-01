Ο Άρης κατέθεσε φάκελο για franchise στη Euroleague, σύμφωνα με τη Marca

Ο Άρης είναι μία από τις τελευταίες ομάδες που κατέθεσαν φάκελο για franchise στη Euroleague, σύμφωνα με τη Marca λίγο πριν τη σημαντική συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων (05/10/26).

Πέρα από τον Άρη στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι πρόταση για franchise στη Euroleague έχουν κάνει το τελευταίο διάστημα οι Μπεσίκτας, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Χάποελ Ιερουσαλήμ.

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Να θυμίσουμε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αντίστοιχη πρόταση στη διοργανώτρια αρχή, η οποία έχει και πρόταση εξαγοράς από το NBA Europe, κάτι που δεδομένα θα συζητηθεί για να μπορέσει να βρεθεί τρόπος οι δύο λίγκες να συνυπάρξουν στην Ευρώπη.

Οι μέτοχοι της Euroleague θα κληθούν να αποφασίσουν για τις ομάδες που θα μονιμοποιηθούν και θα πρέπει να το κάνουν με οικονομικά, αλλά και αγωνιστικά κριτήρια για να δυναμώσει περισσότερο η διοργάνωση.