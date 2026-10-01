Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει μέχρι και με 6μηνο αποκλεισμό για την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει με αποκλεισμό από έναν μέχρι και έξι μηνών, επειδή εγκατέλειψε την Εθνική Πορτογαλίας την ώρα που προετοιμαζόταν για το ματς με τη Δανία (01/10/26) για το Nations League.

Ο Κανονισμός Πειθαρχίας της πορτογαλικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου προβλέπει ότι αν κάποιος ποδοσφαιριστής εγκαταλείψει την αποστολή της Εθνικής ομάδας τιμωρείται με αποκλεισμό από έναν έως έξι μηνών και επιπλέον με πρόστιμο έως και 1.000 ευρώ. Η περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, αν εφαρμοστεί ο κανονισμός αναμένεται να του απαγορεύσει τουλάχιστον για ένα μήνα να αγωνιστεί με την ομάδα.

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Βέβαια για να υπάρξει ποινή ή να εφαρμοστεί θα πρέπει ο Ρονάλντο να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Εθνική Πορτογαλίας, μιας και δημοσιεύματα ανέφεραν ότι έχει ήδη πάρει την απόφαση να κρεμάσει τη φανέλα της ομάδας με την οποία πανηγύρισε ένα Euro και δύο Nations League, ενώ μέτρησε 146 γκολ σε 234 αναμετρήσεις.

Ο κανονισμός για το περιστατικό αναφέρει

«Ο παίκτης που, έχοντας κληθεί κανονικά, εγκαταλείψει ή δεν προσέλθει αδικαιολόγητα σε προπόνηση, αγώνα ή δραστηριότητα των εθνικών ομάδων ή που σχετίζεται με την αθλητική εκπροσώπηση της Πορτογαλίας, τιμωρείται με αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες και, επιπλέον, εάν είναι επαγγελματίας παίκτης, με πρόστιμο μεταξύ 500 έως 1.000 ευρώ.

Η απουσία ή η εγκατάλειψη συνεπάγεται την αυτόματη προληπτική αποβολή του παίκτη, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό».