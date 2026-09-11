Παναθηναϊκός: Ο Τσάπρας προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς

Ευχάριστα νέα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, από την προπόνηση της Παρασκευής (11.09.2026), την επομένη της νίκης (3-1) στο εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Super League.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας που είχε υποστεί θλάση στο παιχνίδι με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημά του και δούλεψε στο φουλ κι έτσι έδειξε να είναι διαθέσιμος για τα επόμενα ματς του Παναθηναϊκού.

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Την ίδια στιγμή, ο Τσιριβέγια ακολούθησε μέρος του προγράμματος στο Κορωπί κι έδειξε πως και η δική του επιστροφή στην αγωνιστική δράση, πλησιάζει.

Ο Ισπανός χαφ είχε τραυματιστεί στο ματς στην έδρα της Χράντετς Κράλοβε και δεν απολκλείεται να αγωνιστεί στα ματς της επόμενης εβδομάδας (με Κηφισιά για το Superbet Κύπελλο και με Καλαμάτα για το πρωτάθλημα).