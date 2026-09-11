ΠΑΟΚ: «Το έργο της Νέας Τούμπας θα ολοκληρωθεί σε 40 μήνες από την έναρξή του – Σχεδιάζεται η υπογειοποίηση»

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε για πρώτη φορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη “Φωλιά του Δικέφαλου Αετού”, με στόχο έναρξη εργασιών το καλοκαίρι του 2027. Στην παρουσίαση που έγινε στην αίθουσα Τύπου της Τούμπας, βρέθηκε και ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ, Δημήτρης Μπουτσάκης.

Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, κ. Μουτσάκης, απάντησε πως η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση του έργου τη Νέας Τούμπας, είναι σε 40 μήνες από την έναρξη των έργων!

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Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Δημήτρης Μουτσάκης ανέφερε: «Δώσαμε έμφαση στο Fan Wall, την ενιαία και ισχυρή κερκίδα σχεδόν 10.000 θέσεων. Η ψυχή του νέου γηπέδου της Φωλιάς του Δικεφάλου Αετού. Μετά με τις εργασίες έπρεπε να δείξουμε την υποποίηση για να κάνουμε πιο απλή την κατασκευή, με λιγότερο όχλο. Όλες οι φάσεις αυτές πέρασαν από όλες τις προεγκρίσεις. Αρχαιολογία, πολεοδομία, τα πάντα, όλοι οι φορείς είναι ενήμεροι. Αναπτύξαμε το masterplan. Τώρα είναι σε εξέλιξη η μελέτη κυκλοφοριακών και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.

Μελετήσαμε και προσεγγίσαμε βιοκλιματικά το έργο. Βάλαμε στοιχεία πρασίνου στο έργο. Ο στόχος μας είναι ένα βήμα βασικό. Η υποβολή άδεια δόμησης στο τέλος του χρόνου και την έναρξη του έργου το καλοκαίρι του 2027. Σύντομα θα έχουμε έκπληξη για τις όψεις για όλους».

Στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου

Για το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο: «40 μήνες από την έναρξη».

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Για την πρόσβαση στο γήπεδο: «Υπάρχει η υπογειοποίηση και σχεδιάζεται κανονικά».

Για το αν υπάρχει φόβος για κάτι που μπορεί να προκύψει: «Έχουμε χαρτογραφήσει όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στο έργο. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε όλα τα ρίσκα. Τώρα είναι όλα μετρήσιμα. Στα πλαίσια του δυνατού».

Για την εφορία αρχαιοτήτωνμ αν είναι 100% σίγουροι ότι δεν θα βρεθούν ευρήματα: «Δεν βρέθηκαν έως τώρα, συνεχίζουμε και βλέπουμε».

Για το μοντέλο συγχρηματοδότησης και το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Η σημερινή παρουσίαση είναι αμιγώς τεχνική. Θα γίνει ξεχωριστή παρουσίαση από άλλη ομάδα συνεργατών, που θα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Πολύ σύντομα».

Για την προέγκριση και την τελική έγκριση: «Εκτίμηση είναι ότι θα εγκριθεί σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της. Θα κατατεθεί έως το τέλος του 2026, αυτός είναι ο στόχος».

Για το αν θα είναι ικανοποιημένοι αν ολοκληρωθεί στους 40 μήνες: «Κάπου εκεί με βάση τα σημερινά δεδομένα, ναι, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ο χρόνος κατασκευής που κρίνουμε είναι 40 μήνες η κατασκευή. Ενδεικτικό είναι αυτό, μπορεί να πάει 39 μπορεί 41».

Για την άδεια κατεδάφισης: «Αν δεν έχουμε εξασφαλίσει την άδεια δεν θα υπάρξει κατεδάφιση».

Για το πάρκινγκ: «Θα υπάρξουν υπόγειες θέσεις πάρκινγκ. Ίσως έχουμε λίγες παραπάνω από 300 μαζί με το δεύτερο πάρκινγκ προς το ΙΚΑ. Πολύ σύντομα η παρουσίαση του εξωτερικού χώρου του γηπέδου περίπου σε ένα μήνα».