Το σκεπτικό της απόφασης της ΕΕΑ για τον Προμηθέα Πάτρας και τον Βαγγέλη Λιόλιο

Στην διάθεση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, βρίσκεται το πολυσέλιδο πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου για παράλληλη συμμετοχή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου στην μετοχική σύνθεση της ΚΑΕ Προμηθέας.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέστειλε στην ΕΟΚ, τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και την Ε.Π.ΑΘΛ.Α την απόφασή της. Η ΕΕΑ φέρεται να εξέτασε την πραγματική εταιρική κατάσταση και τον τρόπο άσκησης της διοίκησης στον Προμηθέα Πάτρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έλαβαν τα σχετικά έγγραφα και ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, θα λάβει τις αποφάσεις, ενώ στην συνέχεια υπάρχει το δικαίωμα και η δυνατότητα έφεσης σε αρμόδια όργανα, όπως το ΑΔΕΑΔ.

Οι αποφάσεις του περασμένου Ιουλίου από την Επιτροπή για το ζήτημα που διερευνήθηκε είχαν ως εξής:

-Ανάκληση του πιστοποιητικού που είχε χορηγηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στην ΚΑΕ Προμηθέας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην ΚΑΕ

-Επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο

-Διαβίβαση της απόφασης στην ΕΟΚ και στον ΕΣΑΚΕ, προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες.