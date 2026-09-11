Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από το γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ομάδα

Οικογενειακό γεύμα, με πρωτοβουλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλο, είχε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026) σε κτήμα της Αττικής, παραμονές του φιλικού αγώνα των “πρασίνων” με την ΑΕΚ στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, στο πλαίσιο του 2nd International Tournament Rhodes 2026.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε γεύμα με καλεσμένη όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού, λίγες μέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα μέσω των social media της ένα video με την παρακάμερα από τόσα συνέβησαν στο γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η άφιξη της ομάδας και του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού, οι αγκαλιές με τους παίκτες και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το οικογενειακό κλίμα που ήδη έχει δημιουργηθεί στους “πράσινους”.

Ο ιδιοκτήτης της “πράσινης” ΚΑΕ αστειεύτηκε με την παρουσία τόσων Γάλλων παικτών στην ομάδα, αναφέρθηκε στην έννοια της “οικογένειας”, την κουλτούρα του συλλόγου, την ατμόσφαιρα που χτίστηκε ξανά τα τελευταία χρόνια και τη σημασία του να δίνουν όλοι το 100% σε κάθε επίπεδο.

Τον λόγο πήρε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για την ευκαιρία να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, κάνοντας και αναφορά στη συνεργασία του με θρύλους της ομάδας και στο ένδοξο παρελθόν της.