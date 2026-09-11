ΠΑΟΚ: Η πρόοδος γύρω από τη Νέα Τούμπα – Γήπεδο περίπου 35.000 θέσεων με ασπρόμαυρο Fan Wall

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε το απόγευμα της Παρασκευής (11.09.2026) στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της ομάδας, την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη Νέα Τούμπα.

Η παρουσίαση που αφορά τη “φωλιά του δικέφαλου αετού” αναμένεται να δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των εργασιών που αφορούν τον σχεδιασμό του μεγάλου πρότζεκτ του ΠΑΟΚ.

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Σε συνεργασία με τις Salfo – Populous, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τα σχέδια για τη Νέα Τούμπα, με προοπτική τη δημιουργία γηπέδου 34,000 – 35,000 θέσεων και ιδιαίτερη έμφαση στο Βόρειο Πέταλο, το Fan Wall, που θα είναι 9.000 θέσεων.

Tο κέλυφος που θα τοποθετηθεί, θα συγκρατεί την ατμόσφαιρα και την ηχητική εντός του γηπέδου, ενώ οι υπεύθυνοι του έργου δεν θέλησαν να αποκαλύψουν κάποια εικόνα του. Το πέταλο των οργανωμένων θα είναι ενιαίο, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξουν γύρω από τη «Φωλιά του Αετού» πάνω από 400 θέσεις στάθμευσης 600 εμπορικοί χώροι και 100 VIP θέσεις και για τις οικογένειες των παικτών. Επίσης, ο κόσμος θα είναι πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο κατά 24 μέτρα.

Οι θέσεις στο γήπεδο θα χωρίζονται σε 16 διαφορετικές κατηγορίες. Μεταξύ αυτών προβλέπονται 360 θέσεις στις σουίτες του γηπέδου, 150 θέσεις για τους δημοσιογράφους, ενώ στο πέταλο των οργανωμένων, θα υπάρχουν 5.400 θέσεις στο πάνω μέρος και 3.300 θέσεις στο κάτω.

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Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, όπως το Family Deck, όπου θα υπάρχουν 500 θέσεις, ενώ η γενική κατηγορία πώλησης προβλέπει 15.000 θέσεις. Επίσης, θα υπάρχουν και 1.500 θέσεις για τους φιλοξενούμενους.

Η δομή του καινούργιου γηπέδου θα είναι πολύ διαφορετική, αφού θα έρθει πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και θα έχει πιο απότομη κλίση, για να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα θέασης. Επίσης ο αγωνιστικός χώρος θα τοποθετηθεί ένα με ενάμιση μέτρο πιο χαμηλά.

Η υπεύθυνη σχεδιασμού του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, Βαρβάρα βασιλάτου ανέφερε: «Τρέφουμε ιδιαίτερη αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, μεγάλη ευθύνη για ένα έργο με τόσο παθιασμένους φιλάθλους και έναν σύλλογο με ιστορία. Στόχος να φέρουμε αυτή τη διεθνή γνώση, στην Τούμπα. Πολλά στάδια σε όλο τον κόσμο έχει χτίσει η POPULUS. Η διεθνή μας παρουσία, επιτρέπει να έχουμε γνώση από διάφορες αγορές. Σε αρχιτεκτονική, σχεδιασμό, ακουστική, τεχνολογία, στρατηγική και εσίταση, ώστε όλα τα στοιχεία του σταδίου να είναι μία ενιαία εμπειρία.

Κάθε στάδιο είναι μοναδικό, γιατί κάθε έργο ξεκινάει από τον τόπο, τον κόσμο και την δική του ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ κουβαλά έναν αιώνα ιστορίας. Δεν σχεδιάζουμε ένα απλό γήπεδο, αλλά ένα νέο κεφάλαιο ιστορίας, κοιτώντας το μέλλον. Η Τούμπα βρίσκεται στην καρδιά ενός πυκνού κομματιού της πόλης, αυτό αποτελεί τον βασικό πυλώνα σχεδιασμού. Ένα τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη η Νέα Τούμπα, στον ορίζοντα της πόλης.

Για τον ΠΑΟΚ αυτή είναι η ευκαιρία να έχει ένα νέο σπίτι για τις επόμενες γενιές. Ένα στοιχείο που θέλουμε να ενισχύσουμε είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Όταν μελετήσαμε την Τούμπα δεν μελετήσαμε μόνο το κτήριο. Πώς συγκεντρώνεται αυτή η ατμόσφαιρα; Είναι παράγοντας σχεδιασμού από την πρώτη στιγμή. Η ιδέα του καμινιού είναι αυτή που κάνει την Τούμπα τόσο δυνατή. Αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε. Έναν πυρήνα έντασης, σχεδιάζοντας σκόπιμα.

Ο χώρος των κερκίδων γίνεται πιο συμπαγής, με τους φιλάθλους έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα.

Η δεύτερη μεγάλη κίνηση το Βόρειο Πέταλο, 9.000 φιλάθλους. Έναν… τοίχο φιλάθλων πίσω από την εστία. Με πρότυπα κορυφαία γήπεδα. Με μεγάλη αδιάσπαστη κερκίδα, διατηρώντας την ακουστική. Η ενέργεια του κόσμου να διαχέεται σε όλο το γήπεδο.

Διαφορετικές κατηγορίες θέσεων. Η συνολική εμπειρία προκύπτει από την ορατότητα, την εγγύτητα, την κλίση των κερκίδων. 34-35 χιλιάδες θέσεις το νέο γήπεδο, ενώ περίπου το 7% περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας. Ένα γήπεδο με έντονο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, προσφέροντας υψηλό εύρος φιλοξενίας. Ιδιαίτερη έμφαση στους οργανωμένους, ενισχύοντας την τοπική έδρα. Η γενική κατανομή των θέσεων θα καλύπτει όλο το φάσμα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Σουίτες 360 θέσεων. 4.500 θέσεις διαρκείας, 3.000 θέσεις κάτω κερκίδα οργανωμένων, 5.500 πάνω θέσεις οργανωμένων. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι γενικές πώλησης. 1.500 θέσεις φιλοξενούμενων και 150 θέσεις για δημοσιογράφους»

«Οι νέες κερκίδες έρχονται πολύ πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο!»

Σε συνέχεια της τοποθέτησης, σημείωσε πως: «Διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών για τις διαφορετικές ανάγκες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Οι νέες κερκίδες έρχονται πολύ πιο κοντά. Επίσης, έρχονται και αναπτύσσονται πιο απότομα και πιο κοντά. Όλο αυτό, δημιουργεί ποιότητα θέσης και εγγύτητας στον αγωνιστικό χώρο.

Πρώτον, τοποθετούμε τον αγωνιστικό χώρο χαμηλότερα, επιτρέποντας την πρόσβαση στην κάτω κερκίδα από το πίσω μέρος. Το βόρειο πέταλο για τους οργανωμένους. Τρίτον, ένα καθαρό κέλυφος κτηρίου, που συγκρατεί τον ήχο μέσα στο γήπεδο. Έτσι δημιουργούμε ισχυρό εσωτερικό περιβάλλον.

Η εμπειρία του φιλάθλου είναι ένα ταξίδι που συνεχίζεται σε όλη τη μέρα. Η εστίαση μέρος της συνολικής εμπειρίας, συνδεδεμένη με τη Θεσσαλονίκη. Να λειτουργεί όλο το χρόνο. Η σύγχρονη τεχνολογία θα στηρίζει μία πιο απλή εμπειρία στους θεατές. Οι χώροι της φιλοξενίας θα έχουν ξεκάθαρη ταυτότητα ΠΑΟΚ, με ασπρόμαυρο χρώμα.

ΦΩΤΟ Eurokinissi

Από εδώ και πέρα κοιτάμε το γήπεδο ως μέρος της Θεσσαλονίκης. Συνδυάζοντας ένα στάδιο, το μουσείο και τους δημόσιους χώρους. Μία μεγάλη πρόκληση και μία μεγάλη ευκαιρία. Το ευρύτερο περιβάλλον περιλαμβάνει πολλούς χώρους. Ο σχεδιασμός συνυπάρχει με αυτούς. Πρέπει να οργανωθούν οι προσβάσεις, η ασφάλεια και όλα όσα απαιτεί ένα νέο γήπεδο. Οι υφιστάμενες λειτουργείες της εποχής δείχνουν τον στόχο του έργου.

Με την υπογειοποίηση της Κλεάνθους η πλατεία επεκτείνεται και δημιουργείται μεγάλος δημόσιος χώρος. 5,7 χιλιάδες τ.μ. η πλατεία της Τούμπας, παρόμοια με αυτή της Αριστοτέλους. Ένα νέο δημόσιο χώρο στην πόλη, για να γίνει ένας νέος ισχυρός πόλος έλξης για όλη τη Θεσσαλονίκη. Η πρόθεση είναι να δημιουργήσουμε μία νέα γειτονιά με πολλές λειτουργίες σε όλη τη μέρα».

«Το νέο γήπεδο της Τούμπας να είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στάδια στην Ευρώπη»

Από την πλευρά του, ο Project Leader, Πάνος Παπαναστάσης, ανέφερε: «Ιδιαίτερα περήφανοι που συμμετέχουμε στο έργο. Σαν εταιρεία διαθέτουμε μεγάλη εξειδίκευση στις αθλητικές εγκαταστάσεις και έχουμε συμβάλλει στη διάθεση 11 δις εκατ. ευρώ. Σαν εταιρία έχουμε αναλάβει πολλά στάδια παγκοσμίως, όπως το Mercedes Benz Stadium των ΗΠΑ και στο Κατάρ. Έχουμε συνεργαστεί με την POPULUS, στο στάδιο της Τότεναμ. Μόλις παραδώσαμε το νέο στάδιο της Έβερτον, πετυχαίνοντας μία από τις ταχύτερες επισκευές σταδίων στον κόσμο.

Τώρα στην Τούμπα… Βασικός σχεδιασμός του νέου γηπέδου μαζί με την POPULUS. Έχουμε περισσότερες από 30 ειδικότητες. Τρέχουμε 7 από αυτές στη Νέα Τούμπα. Όλες αυτές δουλεύουν κάτω από ενιαίο πλαίσιο που προσφέρει καλύτερο συντονισμό. Έχουμε δουλέψει με κορυφαίους συλλόγους. Πολύ περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τον ΠΑΟΚ. Η ολοκληρωμένη στατική μοντελοποίηση της Νέας Τούμπας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την τεχνική ανάλυση και αναπτύξαμε τη βάση ώστε το έργο να κατασκευαστεί γρήγορα και να είναι ασφαλές και δημόσιο.

Στόχος να χρησιμοποιήσουμε απλά και επαλαμβανόμενα στοιχεία που επιτρέπουν γρήγορη συναρμογή με μεγαλύτερη ασφάλεια. Λάβαμε υπόψη τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και τις γεωτεχνικές έρευνες. Έχουμε αναπτύξει τον σχεδιασμό των πυρήνων, που θα εξυπηρετούν την πρόσβαση των φιλάθλων, αλλά και την ευστάθεια σε περίπτωση σεισμού. Εστιάζουμε πρώτα στην στέγη, κατασκευή αρκετά μεγάλου ανοίγματος σε τμήματα.

Σχεδιάζονται για να έρθουν με φορτηγά μέσα στον αστικό ιστό, για να συναρμολογηθούν επί τόπου. Ένα δύσκολο challenge. Η ανύψωση θα γίνει γρήγορα και με ασφάλεια λόγω της προκατασκευής που εντάσσουμε. Η στέγη δεν θα προστατεύει από τον ήλιο και τη βροχή, αλλά θα κρατάει μέσα τον ήχο, συμβάλλοντας στην ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Φωτοβολταϊκά στην οροφή. Η βιωσιμότητα είναι βασική προτεραιότητα του έργου. Σκεφτόμαστε τη διάρκεια της κατασκευής και τις επιπτώσεις στη γειτονιά. Να μειώσουμε τη μόλυνση και τον θόρυβο, για να έχουμε λιγότερο όχλο στη γειτονιά.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε ελληνικά στοιχεία κατασκευής, παράλληλα εξετάζουμε τα υλικά του υπάρχοντος γηπέδου να συνδυαστούν τεχνικά για το νέο στάδιο, το ίδιο κάναμε και στο νέο γήπεδο της Τότεναμ. Παράλληλα αξιοποιούμε τη στέγη με φωτοβολταϊκά, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών. Όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα της Θεσσαλονίκης, χτίζοντας ένα γήπεδο με υψηλά επίπεδα θερμικής άνεσης. Να μην ζεσταινόμαστε στο γήπεδο πολύ απλά…

Κατάλληλος σχεδιασμός της όψης, ώστε να μην ζεσταινόμαστε. Αυτό θα γίνει αισθητό στις ευπαθείς ομάδες, κάνοντας την εμπειρία πιο ευχάριστη. Σαν εμπειρία θέσαμε επί τάπητος και έχουμε αναπτύξει μία στρατηγική που κοιτάμε το χαμηλό επίπεδο άνθρακα και την εξοικονόμηση ενέργειας. Το νέο γήπεδο της Τούμπας να είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στάδια στην Ευρώπη και να χρησιμοποιείται με ασφάλεια στις επόμενες δεκαετίες».

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο διευθυντής μελετών της ΓΕΩΓΝΩΣΗ, Νίκος Τσάτσος, τονίζοντας πως «δεν υπήρξαν καθόλου ενδείξεις αρχαιοτήτων»:

«Η έναρξη των γεωτεχνικών ερευνών σηματοδοτεί την έναρξη των έργων του νέου γηπέδου. Το αντικείμενο των γεωτεχνικών ερευνών περιλαμβάνει την εκτέλεση γεωτρήσεων για να λάβουμε δείγματα εδάφους, ώστε στο εργαστήριο να κάνουμε έρευνες. Έγιναν ήδη αυτές οι δοκιμές-έρευνες. Όλα τα στοιχεία από τις έρευνες πεδίου, αξιολογούνται και επεξεργάζονται και έπειτα αναλύουμε το μοντέλο του εδάφους. Προκειμένου να υπολογιστούν διάφορα σημαντικά στοιχεία, όπως η ευστάθεια. Όλα αυτά μπαίνουν σε ένα τεύχος που στο τέλος παραδίδεται.

Συντάχθηκε τώρα ένα έργο για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και την υπόλοιπη περιοχή. Ένα πρόγραμμα γεωτεχνικής έρευνας. 21 γεωτρήσεις συνολικά. Η κάθε γεώτρηση είχε 15-30 μέτρα βάθος ανάλογα την περίπτωση. Στο εργαστήριο έγιναν οι δοκιμές. Πριν τις ενέργειες της έναρξης των εργασιών, έγινε επαφή με την εταιρεία αρχαιοτήτων και δόθηκε η απαραίτητη άδεια για τις γεωτρήσεις. Εκδόθηκε άδεια μικρής κλίμακας για την εκτέλεση από την πολεοδομία της Θεσσαλονίκης. Οι γεωτρήσεις έγιναν με μη γεωτεχνικό τρόπο για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και συντάχθηκε το τεύχος της μελέτης για την AREA 1. Το AREA 2 που περιλαμβάνει την Κλεάνθους, οι γεωτρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και οι εργαστηριακές δοκιμές. Αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του μήνα. Οι γεωτεχνικές έρευνες ολοκληρώθηκαν για το γήπεδο και σύντομα θα ολοκληρωθούν για τον περιβάλλοντα χώρο.

Όσον αφορά το γήπεδο, οι συνθήκες του εδάφους ήταν ικανοποιητικές, κάτι που αναμέναμε. Πολύ ευνοϊκά δείγματα για το έργο. Υπόγεια νερά βρέθηκαν σε βάθος 8-9 μέτρα, γεγονός ευνοϊκό για το έργο, αφού δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα. Με δεδομένο πως οι μελέτες προβλέπουν βαθιά εκσκαφή, δεν αποτελούν πρόβλημα. Η αρχαιολογία που επέβλεψε τις εργασίες, έχει ελέγξει όλα τα δείγματα που βγήκαν και δεν υπήρξαν καθόλου ενδείξεις αρχαιοτήτων.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, υπό την αδειοδότηση της πολεοδομίας και λαμβάνοντας υπόψην όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Όλες οι εργασίες είναι σύμφωνες με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Τακτικά τελειωμένη η AREA 1».