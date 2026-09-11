Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-92: Ήττα στις λεπτομέρειες για τους Θεσσαλονικείς στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Άφησε καλές εντυπώσεις. Ο Άρης κόντραρε στα ίσα την Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά ηττήθηκε με 87-92, στο πρώτο ματς του τουρνουά της Κύπρου, “Νεόφυτος Χανδριώτης”.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και κατάφερε να φτιάξει διαφορές στο πρώτο ημίχρονο, με αποκορύφωμα ένα +15 από τον Άρη, αξιοποιώντας τη μεγάλη ευστοχία τους πίσω από τα 6,75.

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Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βελτίωσε την άμυνά της στο δεύτερο ημίχρονο και με πρωταγωνιστές τους Ρόμπινσον-Ερλ, Ντιμιτρίεβιτς και Τολιόπουλο, πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα στα μέσα της τρίτης περιόδου.

Από εκείνο το σημείο και μετά το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ, ωστόσο η Μακάμπι ήταν πιο ψύχραιμη, απέκτησε βραχεία κεφαλή και κράτησε την πρωτοπορία στο σκορ, παίρνοντας και τη νίκη.

Οι Ρόμπινσον-Ερλ και Ντιμιτρίεβιτς πέτυχαν από 15 πόντους για τον Άρη, με τον Αμερικανό να κάνει double-double, έχοντας και 15 ριμπάουντ. Από πλευράς νικητών με 26 πόντους και έξι ριμπάουντ.

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Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη είναι ο Ερυθρός Αστέρας την Κυριακή (13.09.2026, 15:45).

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 22-29, 67-71, 87-92