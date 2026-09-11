Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων

Γνωστό έγινε από την ΕΠΟ το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η Ομοσπονδία όρισε τους αγώνες που θα γίνουν την προσεχή εβδομάδα, ανακοινώνοντας και τα κανάλια που θα τους μεταδώσουν.

Τα πέντε από τα ματς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας θα μεταδοθούν από το ΣΚΑΪ και το ΣΚΑΪ Hybrid, ενώ η είδηση που προέκυψε από τους ορισμούς είναι πως το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το OPEN.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να αναφέρουμε ακόμα ότι o αγώνας της Καλαμάτας με αντίπαλο την ΑΕΛ Betsson θα διεξαχθεί στη Νίκαια.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει έξι παιχνίδια που θα διεξαχθούν στις 16 και στις 17/09.

Στη βαθμολογία προηγούνται ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ με 6 και 4 βαθμούς αντίστοιχα, ωστόσο οι δύο αυτές ομάδες δεν θα παίξουν σε αυτή την αγωνιστική, λόγω των υποχρεώσεών τους στο Europa League».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα

Τετάρτη 16/09/2026

15:00: Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης, “Παντελής Μαγουλάς” (ΣΚΑΪ Hybrid)

16:45: Άρης – Μαρκό, “Κλεάνθης Βικελίδης” (ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: Κηφισιά – Παναθηναϊκός, “Απόστολος Νικολαΐδης” (ΣΚΑΪ)

20:00: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, Δημοτικό Στ. Περιστερίου (OPEN)

Πέμπτη 17/09/2026

16:30: Καλαμάτα – Λάρισα, Γηπ. Νεάπολης Νικαίας (ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, Allwyn Arena (ΣΚΑΪ)