Παναθηναϊκός: Οι επόμενοι αγώνες του στη League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός ήταν συγκλονιστικός στην έδρα της Γιούνγκ Μπόις και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανάς Ζαρουρί -που πέτυχε τρία γκολ, έφτασε σε ένα εντυπωσιακό “διπλό” στην Ελβετία, στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League.
Έχοντας σημειώσει αυτό το ευρύ σκορ, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της League Phase και θα προσπαθήσει -σε μια εβδομάδα- να βάλει ακόμα πιο γερές βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, υποδεχόμενος στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.
Οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη League Phase
Γιούνγκς Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4
2 Οκτωβρίου 2025, 19:45: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
23 Οκτωβρίου 2025, 19:45: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός
6 Νοεμβρίου 2025, 19:45: Μάλμε – Παναθηναϊκός
27 Νοεμβρίου 2025, 22:00: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
11 Δεκεμβρίου 2025, 22:00: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
22 Ιανουαρίου 2026, 22:00: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός
29 Ιανουαρίου 2026, 22:00: Παναθηναϊκός – Ρόμα