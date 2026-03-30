Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι στη GBL

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό (30.03.2026, 19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΤ) για την 23η αγωνιστική της GBL με σκοπό να διατηρήσει το αήττητό του στο φετινό πρωτάθλημα και να πάρει νίκη γοήτρου κόντρα στον “αιώνιο” αντίπαλο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (30.03.2026) ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή τη 12άδα παικτών που θα έχει στη διάθεσή του κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο «Telekom Center».

Στο αδιάφορο βαθμολογικά ντέρμπι, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τον τιμωρημένο Φουρνιέ και τον Νιλικίνα. Ο Γιώγος Μπαρτζώκας θα έχει μαζί του τον Μόντε Μόρις, όπως και τους Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς, κάτι που σημαίνει πως επιλέγει να έχει τρεις σέντερ.

Η “ερυθρόλευκη” 12άδα είναι η εξής: Γουόκαπ, Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς.