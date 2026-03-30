Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Με δεκάδα οι πράσινοι, χωρίς Φουρνιέ και Νιλικίνα οι ερυθρόλευκοι

Γνωστές έγιναν οι αποστολές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, λίγο πριν το μεγάλο ντέρμπι στο Telekom Center για την 23η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί αποδεκατισμένος, καθώς δεν θα έχει τους Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Τζέριαν Γκραντ, Αλέξανδρο Σαμοντούροφ και τον Μάριους Γκριγκόνις, που δεν είναι δηλωμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν βρίσκονται 10 παίκτες, συμπεριλαμβανομένου και του Γιάννη Κουζέλογλου που επέστρεψε στην ομάδα πριν λίγες ημέρες μετά τον δανεισμό του στο Μαρούσι.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Φουρνιέ και ο Νικιλίνα, που έκοψε από την 6άδα των ξένων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Εκτός είναι και οι Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουσταφά Φαλ, που δεν είναι δηλωμένοι στην Stoiximan Greek Basketball League.

Οι αποστολές των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Σλούκας, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Κουζέλογλου, Μήτογλου.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.