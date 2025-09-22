Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Πράσινη» παρακάμερα με την «έκρηξη» στο γκολ του Ντέσερς και την απογοήτευση στο φινάλε

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έφεραν 1-1 στη Λεωφόρο, στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League. Ο Σίριλ Ντέσερς άνοιξε το σκορ, για να έρθει λίγο πριν το φινάλε του αγώνα ο Ελ Κααμπί και να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Την επομένη της αναμέτρησης, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα video με πλάνα από το ματς που δεν προβλήθηκαν από την τηλεόραση. Η παρακάμερα των “πρασίνων” εστιάζει στις έντονες στιγμές από τον πάγκο της ομάδας και τις αντιδράσεις της κερκίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο γκολ του Ντέσερς, το γήπεδο ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, ενώ με τη λήξη της αναμέτρησης ήταν εμφανής η πικρία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, από το 1-1 που δέχθηκαν στο φινάλε του ντέρμπι.