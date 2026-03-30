Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τι έγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Παναθηναϊκού με 101-94 για τη Greek Basketball League. Τι έγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα του επεισοδιακού του αγώνα.

Οι ρέφερι του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός έγραψαν αρχικά τι έγινε στον τσακωμό των Ντόρσεϊ και Ναν, οι οποίοι αποβλήθηκαν.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ακούστηκε εν χορώ υβριστικό σύνθημα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα (1η προειδοποίηση), ενώ υπήρξε χρήση λέιζερ προς τον πάγκο του Ολυμπιακού και συνθήματα για τους ερυθρόλευκους (μη φυσικά πρόσωπα).

Η δεύτερη προειδοποίηση αφορούσε το σύνθημα “Σφύρα καλά…”. Η τρίτη προειδοποίηση αφορούσε σύνθημα για τον Βεζένκοφ, στο 3:34 στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ η τέταρτη προειδοποίηση γράφτηκε για υβριστικό σύνθημα κατά του Λαρεντζάκη στο 7:23 στο 4ο δεκάλεπτο.