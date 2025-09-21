Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το γκολ του Ντέσερς για το 1-0 που έβαλε «φωτιά» στο ντέρμπι της Λεωφόρου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Super League και οι “πράσινοι” κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, με τον Σίριλ Ντέσερς να βάζει “φωτιά” στην κερκίδα.

Στο 48ο λεπτό του αγώνα και μετά από λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού, η μπάλα έφθασε στον Μπακασέτα, ο οποίος έκανε ωραία κάθετη πάσα στον Ντέσερς για να μπει αυτός στην περιοχή και να πλασάρει κάτω από τα πόδια του Τζολάκη, για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Super League.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του νέου επιθετικού του “τριφυλλιού” στο πρωτάθλημα, μετά το… σεφτέ και στο Κύπελλο Ελλάδας, γεγονός που τον έκανε να πανηγυρίσει έξαλλα μπροστά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Το γκολ του Ντέσερς για το 1-0

Σε ντέρμπι “αιωνίων” άνοιξε… λογαριασμό ο Ντέσερς στη Super League.