Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Χωρίς Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Ρογκαβόπουλο και Σαμοντούροφ οι «πράσινοι»

Ντέρμπι απουσιών για τον Παναθηναϊκό. Το “τριφύλλι” υποδέχεται απόψε τον Ολυμπιακό (30.03.2026, 19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΤ) για την 23η αγωνιστική της GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να μην υπολογίζει σε αρκετούς βασικούς του παίκτες.

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (ενοχλήσεις στη γάμπα), Τζέριαν Γκραντ (κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (γαστρεντερίτιδα), Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση) και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (φλεγμονή) δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, ενώ θυμίζουμε ότι ο Μάριους Γκριγκόνις δεν είναι δηλωμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αναμένεται να παραταχθεί με αποστολή δέκα παικτών: Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Τζέντι Όσμαν, Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Βασίλη Τολιόπουλο, Κένεθ Φαρίντ, Ντίνο Μήτογλου, Τι Τζέι Σορτς και Γιάννη Κουζέλογλου.

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να δηλώσει τον Νεοκλή Αβδάλα στο ρόστερ του για τη GBL. Ο Έλληνας γκαρντ επέστρεψε από τις ΗΠΑ, έχοντας ολοκληρώσει τις φετινές αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο NCAA και ξεκίνησε προπονήσεις με το τριφύλλι, στο οποίο ανήκει.

Ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσουν μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι στη Euroleague κι έτσι ο παίκτης είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.