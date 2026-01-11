Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός live για τη 16η αγωνιστική της Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Super League και θέλει να ξεκινήσει με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στο 2026, βελτιώνοντας τη θέση του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.
Ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο πέναλτι στις δύο πρώτες του φάσεις στο ματς και "καθάρισε" τον Πανσερραϊκό με γκολ των Τζούρισιτς και Ζαρουρί, πριν κάνει και το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, με κξεφαλιά του Γεντβάι.
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο Γεντβάι σκοράρει μάλιστα για δεύτερη φορά κόντρα στον Πανσερραϊκό, αφού είχε πετύχει και ένα φοβερό "ψαλιδάκι" στις Σέρρες
Από κόρνερ με πάσα και σέντρα του Ζαρουρί, ο Γεντβάι πήρε την κεφαλιά και σκόραρε από κοντά για το 3-0 στο ματς
Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει τον έλεγχο του αγώνα, με τον Πανσερραϊκό να παίρνει πάντως μέτρα στο γήπεδο και τους "πράσινους" να ψάχνουν περισσότερο τους κενούς χώρους.
Ωραίος συνδυασμός των Τετέι, Τζούρισιτς και Πελίστρι, με τον τελευταίο να κάνει όμως αδύναμο πλασέ από τα όρια της περιοχής
Υπάρχει σίγουρα επαφή στην περιοχή, αλλά εξετάζεται προφανώς ποιος χτύπησε ποιον, καθώς στη φάση ήταν και ο Τζόρουσιτς
Ο διαιτητής έδειξε ξανά την άσπρη βούλα, για μαρκάρισμα στον Καλάμπρια
Ο Ομεονγκά πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Απέκρουσε αρχικά ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού, αλλά ο Τζούρισιτς πήρε το... ριμπάουντ και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς
Μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα, υπήρξε ένα τράβηγμα στον Τουμπά στην περιοχή του Πανσερραϊκού και ο διαιτητής θα δείξει πέναλτι με τη βοήθεια του VAR
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Στον πρώτο γύρο, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 3-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού, χάρη στα γκολ των Ζαρουρί (40'), Γεντβάι (60') και Μπακασέτα (69').
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, υπήρξε ένα μπλακ άουτ με τα φώτα στο ΟΑΚΑ, αλλά πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα
Πολύ το κρύο στο ΟΑΚΑ, με ελάχιστο κόσμο στις κερκίδες για τον Παναθηναϊκό
Παναθηναϊκός: Τσάβες, Γείτονας, Σιώπης, Σάντσες, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος
Πανσερρραϊκός: Σακαλίδης, Πουρλιοτόπουλος, Καρασαλίδης, Γκελασβίλι, Μασκανάκης, Ουαγκέ, Δοϊρανλής, Αρμουγκόμ, Τόλιος και Καρέλης
Τσομπανίδης, Ντε Μάρκο, Βόλνεϊ, Λύρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Ομεονγκά, Νούνελι, Μπρουκς, Σοφιανός, Ιβάν
Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Κώτσιρας, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Τετέι
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, αλλά έχει και επιστροφές, με τον Πελίστρι να ξεκινάει βασικός στο ματς, όπως και το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Ανδρέας Τετέι
Η αναμέτρηση διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, εξαιτίας της αλλαγής χλοοτάπητας στη Λεωφόρο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός στη 16η αγωνιστική της Super League