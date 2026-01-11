Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός live για τη 16η αγωνιστική της Super League

Να πλησιάσει την πρώτη 4άδα της βαθμολογίας θέλει ο Παναθηναϊκός
Ο Γεντβάι στη φάση του γκολ του (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
16η αγωνιστική
3 - 0
Δεύτερο ημίχρονο
Ο Γεντβάι στη φάση του γκολ του (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Super League και θέλει να ξεκινήσει με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στο 2026, βελτιώνοντας τη θέση του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

22:03 | 11.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:56 | 11.01.2026
Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού!
21:50 | 11.01.2026
Το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού!
21:49 | 11.01.2026

Ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο πέναλτι στις δύο πρώτες του φάσεις στο ματς και "καθάρισε" τον Πανσερραϊκό με γκολ των Τζούρισιτς και Ζαρουρί, πριν κάνει και το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, με κξεφαλιά του Γεντβάι.

21:46 | 11.01.2026
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ!
21:46 | 11.01.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:40 | 11.01.2026

Ο Γεντβάι σκοράρει μάλιστα για δεύτερη φορά κόντρα στον Πανσερραϊκό, αφού είχε πετύχει και ένα φοβερό "ψαλιδάκι" στις Σέρρες

21:40 | 11.01.2026
39'

Από κόρνερ με πάσα και σέντρα του Ζαρουρί, ο Γεντβάι πήρε την κεφαλιά και σκόραρε από κοντά για το 3-0 στο ματς

21:34 | 11.01.2026
Τρίτο γκολ ο Παναθηναϊκός!
21:27 | 11.01.2026
30'

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει τον έλεγχο του αγώνα, με τον Πανσερραϊκό να παίρνει πάντως μέτρα στο γήπεδο και τους "πράσινους" να ψάχνουν περισσότερο τους κενούς χώρους.

21:21 | 11.01.2026
Το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού νωρίτερα!
21:16 | 11.01.2026
20'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ωραίος συνδυασμός των Τετέι, Τζούρισιτς και Πελίστρι, με τον τελευταίο να κάνει όμως αδύναμο πλασέ από τα όρια της περιοχής

21:15 | 11.01.2026
Γκολ για τον Παναθηναϊκό! Ευστόχησε ο Ζαρουρί αυτή τη φορά για το 2-0 στο ματς!
21:14 | 11.01.2026
Ισχύει το πέναλτι!
21:14 | 11.01.2026

Υπάρχει σίγουρα επαφή στην περιοχή, αλλά εξετάζεται προφανώς ποιος χτύπησε ποιον, καθώς στη φάση ήταν και ο Τζόρουσιτς

21:13 | 11.01.2026
Πάει στο VAR ο διαιτητής!
21:12 | 11.01.2026
11'

Ο διαιτητής έδειξε ξανά την άσπρη βούλα, για μαρκάρισμα στον Καλάμπρια

21:08 | 11.01.2026
Δεύτερο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό!
21:06 | 11.01.2026
6'
Ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό!

Ο Ομεονγκά πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

21:04 | 11.01.2026
4'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό!

Απέκρουσε αρχικά ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού, αλλά ο Τζούρισιτς πήρε το... ριμπάουντ και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς

21:04 | 11.01.2026
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, θα το εκτελέσει ο Τζούρισιτς!
21:03 | 11.01.2026

Μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα, υπήρξε ένα τράβηγμα στον Τουμπά στην περιοχή του Πανσερραϊκού και ο διαιτητής θα δείξει πέναλτι με τη βοήθεια του VAR

21:03 | 11.01.2026
Στο VAR για πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού ο διαιτητής!
21:00 | 11.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:00 | 11.01.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

20:52 | 11.01.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:51 | 11.01.2026

Στον πρώτο γύρο, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 3-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού, χάρη στα γκολ των Ζαρουρί (40'), Γεντβάι (60') και Μπακασέτα (69').

20:50 | 11.01.2026

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, υπήρξε ένα μπλακ άουτ με τα φώτα στο ΟΑΚΑ, αλλά πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα

20:47 | 11.01.2026

Πολύ το κρύο στο ΟΑΚΑ, με ελάχιστο κόσμο στις κερκίδες για τον Παναθηναϊκό

20:46 | 11.01.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Παναθηναϊκός: Τσάβες, Γείτονας, Σιώπης, Σάντσες, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος

Πανσερρραϊκός: Σακαλίδης, Πουρλιοτόπουλος, Καρασαλίδης, Γκελασβίλι, Μασκανάκης, Ουαγκέ, Δοϊρανλής, Αρμουγκόμ, Τόλιος και Καρέλης

20:45 | 11.01.2026
Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού

Τσομπανίδης, Ντε Μάρκο, Βόλνεϊ, Λύρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Ομεονγκά, Νούνελι, Μπρουκς, Σοφιανός, Ιβάν

20:44 | 11.01.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Κώτσιρας, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Τετέι

20:43 | 11.01.2026

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, αλλά έχει και επιστροφές, με τον Πελίστρι να ξεκινάει βασικός στο ματς, όπως και το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Ανδρέας Τετέι

20:42 | 11.01.2026

Η αναμέτρηση διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, εξαιτίας της αλλαγής χλοοτάπητας στη Λεωφόρο

20:42 | 11.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός στη 16η αγωνιστική της Super League

20:35 | 11.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
