Παναθηναϊκός: Παραμένει εκτός ο Πάλμερ Μπράουν, μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον Παναιτωλικό και ξεκίνησε την προετοιμασία του για την κρίσιμη ρεβάνς με την Μπέτις στο Europa League, έχοντας εκτός πια, μόνο τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν.

Ο Αμερικανός στόπερ συνεχίζει την θεραπεία στο Κορωπί, όπου αναμένεται πλέον να ανεβάσει ρυθμούς και ο Σίριλ Ντέσερς. Ο Αφρικανός επιθετικός έβγαλε ξανά μέρος του προγράμματος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και ετοιμάζεται για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Πρωινή προπόνηση περιελάμβανε το πρόγραμμα την επομένη της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί έκαναν αποθεραπεία.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ντέσερς.

Ατομικό έκανε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.