Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την τέταρτη σερί νίκη του στην Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε της Παρτιζάν στο φλεγόμενο ΟΑΚΑ με 84-71, ανέβηκε στο 14-8 και διατηρήθηκε μόνος στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Ο τρομερά φορμαρισμένος Παναθηναϊκός πήρε την ισοβαθμία και με την Παρτιζάν, αφού στην Stark Arena είχε ηττηθεί στην παράταση. Αυτή είναι η τέταρτη ομάδα που βάζει οριστικά από κάτω της η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, μετά τη Βαλένθια, την Μπασκόνια και τη Μονακό.

Πρόκειται για νίκη-δήλωση για πλεονέκτημα έδρας, αφού οι πράσινοι φιγουράρουν πλέον μόνοι στην τέταρτη θέση, έχοντας μόλις μία νίκη λιγότερη από τις δεύτερες Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ. 21 πόντους πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν, ενώ κυρίαρχος ήταν και πάλι ο Λεσόρ με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Ντόζιερ με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 6 κλεψίματα. Ο Αμερικανός έκανε τα πάντα για τους Σέρβους, αλλά ήταν μόνος.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ήταν ένα ντέρμπι μέχρι και το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες πηγαίναν χέρι-χέρι και αδυνατούσαν να ξεφύγουν στο σκορ.

Even at the buzzer he



What a dunk from Mathias Lessort to end the third quarter#MotorolaMagicMoments I #HelloMoto pic.twitter.com/AgWRDPhaGm