Παναθηναϊκός: Πιθανή η επιστροφή του Σοφοκλή Πιλάβιου στη διοίκηση των «πρασίνων»

Ο Παναθηναϊκός μετά την ισοπαλία με 1-1 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την κακή έναρξη στο πρωτάθλημα, έχοντας μαζέψει μόλις 2 βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές φαίνεται πως, ο Γιάννης Αλαφούζος θα κινηθεί σε αλλαγές και στη διοίκηση. Ο Σοφοκλής Πιλάβιος είναι στο κάδρο για τους πράσινους.

Ο Γιάννης Αλαφούζος θέλει να ενισχύσει περαιτέρω τη διοίκηση του συλλόγου, με πιθανότερη την επιστροφή του Σοφοκλή Πιλάβιου. Ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ (2009-12) έχει εργαστεί και στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και ως νομικός σύμβουλος την τετραετία 2000-04.

Δεν είναι γνωστό ποιά θα είναι η θέση του, αν όντως επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, όμως πρόκειται να λάβει σημαντικό πόστο στην πράσινη διοίκηση, για να βοηθήσει με την χρόνια εμπειρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.