Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις: Το στατιστικό των Ισπανών στο Europa League που βολεύει το «τριφύλλι»

Οι Ανδαλουσιανοί δεν προκριθεί ποτέ στα προημιτελικά του θεσμού
Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μπέτις
Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μπέτις στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μπέτις στους 16 του Europa League και θα τους υποδεχθεί στο πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού (12/03/26, 19:45) με τους Ισπανούς να έχουν να σπάσουν δύο κατάρες, μία μεγάλη και μία πιο μικρή.

Η Ρεάλ Μπέτις έχει βρεθεί έξι φορές στη φάση των 16 της διοργάνωσης (Europa League και Κύπελλο ΟΥΕΦΑ) και έχει αποκλειστεί και στις 6 μονομαχίες της. Τη φετινή χρονιά θα παλέψει για 7η φορά, κόντρα στον Παναθηναϊκό με τους φίλους των πρασίνων να θέλουν να συνεχιστεί το αρνητικό σερί των Ισπανών.

Oι προηγούμενοι αποκλεισμοί της Μπέτις στους «16» του θεσμού

1995-96 – Μπορντό

1998-99 – Μπολόνια

2005-06 – Στεάουα Βουκουρεστίου

2013-14 – Σεβίλλη

2021-22 – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

2022-23 – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η δεύτερη κατάρα που καλείται να σπάσει η ομάδα του Πελεγκρίνι είναι ότι δεν έχει σκοράρει ποτέ σε ελληνικό έδαφος, έχοντας παίξει όμως μόλις δύο παιχνίδια. Το πρώτο το 2018/19 κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε 0-0 και το δεύτερο φέτος στην ήττα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Αθλητικά
