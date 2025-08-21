Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ 2-1 Τελικό: Πρώτη φετινή ευρωπαϊκή νίκη για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός έφθασε με ανατροπή στο 2-1 επί της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και θα πάει στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (28 Αυγούστου) για να “κλειδώσει” την πρόκριση στη League Phase.
Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με ανατροπή 2-1 και θα πάει ως φαβορί στην Τουρκία, για να "σφραγίσει" την πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Ωραία ενέργεια του Καλάμπρια και δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Το πρώτο σουτ του Ιωαννίδη κόντραρε και το δεύτερο του Κυριακόπουλου δεν ήταν αρκετά δυνατό
Ο Ρουί Βιτόρια έριξε στο γήπεδο και τον νεαρό Μπέργκου αντί του Σφιντέρσκι
Από το κόρνερ και μία υπέροχη κεφαλιά του Μπράουν, ο Παναθηναϊκός έφθασε στην ανατροπή και το 2-1 επί της Σάμσουνσπορ
Ο Καλάμπρια έκανε σέντρα από δεξιά και η μπάλα κόνταρε και παραλίγο να μπει στα δίχτυα
Από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Μπράουν διεκδίκησε την μπάλα και αυτή έφθασε στον Κυριακόπουλο, ο οποίος "κεραυνοβόλησε" με το αριστερό για το 1-1 στο ματς!
Φοβερό σουτ του Τουμπά, η μπάλα στη ρίζα του δοκαριού και κόρνερ
Από κεφαλιά του Σφιντέρσκι η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι της Σάμσουνσπορ και στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Τετέ κόντραρε και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Αδύναμη κεφαλιά του Τσέριν μετά από κόρνερ, η μπάλα εύκολα στα χέρια του Κοτσούκ
Καλάμπρια αντί Κώτσιρα και Ιωαννίδης αντί Μπακασέτα για τον Παναθηναϊκό
Προσπαθεί να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός και ο Ρουί Βιτόρια σήκωσε τους Καντάμπρια και Ιωαννίδη
Από το κόρνερ μετά την απόκρουση του Ντραγκόφσκι, ο Τόμασον πήρε την κεφαλιά και σκόραρε για το 0-1 της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ
Ο Έντσαμ έκανε ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε με δυσκολία στη γωνία του
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες
Σωστά σήκωσε τη σημαία του ο βοηθός διαιτητή
Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο πρώτο 45λέπτο του αγώνα και έχασε ευκαιρίες για γκολ, αλλά καμία από αυτές δεν ήταν... κλασική και το 0-0 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Η Σάμσουνσπορ από την πλευρά της είχε ένα γκολ που δεν μέτρησε, αλλά πέραν αυτού δεν "απείλησε" ουσιαστικά τους "πράσινους".
Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Απευθείας εκτέλεση φάουλ για τη Σάμσουνσπορ, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ντραγκόφσκι
Ο Ντιματά σκόραρε με πλασέ από κοντά, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.
Καθαρό χέρι του Γιουκσέλ στα όρια της περιοχής της Σάμσουνσπορ και ενώ έχει ήδη κίτρινη κάρτα, με τον διαιτητή να δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δικαίως φώναξαν στον Παναθηναϊκό, με τον διαιτητή να δίνει κίτρινη κάρτα στον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο.
Ο Τσέριν δεν κατάφερε να κάνει κοτρόλ και να βγει σε θέση τετ-α-τετ για τον Παναθηναϊκό
Ο Τουμπά έκανε δυνατό σουτ με τη μία λίγο μέσα από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια
Ωραίο γυριστό σουτ του Σφιντέρσκι, με τον Κοτσούκ να αποκρούει με δυσκολία σε κόρνερ
Ο Τετέ έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά και καλό σουτ, αλλά ο Κότσουκ έπεσε και μπλόκαρε στη γωνία του
Μετά από σέντρα από αριστερά, ο Μπακασέτας έκανε φοβερό βον πλανέ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο ΟΑΚΑ
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Παναθηναϊκός: Λαφόντ, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου
Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού, Γιουκσέλ, Ντιματά, Μουαντιλματζί, Κίλιντς
Πρώτο παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με τη ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Τουρκία.
Απέναντί του η φορμαρισμένη Σάμσουνσπορ, που ξεκίνησε τη σεζόν με δύο νίκες στην Τουρκία.
Μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει τη συνέχειά του στην Ευρώπη, αλλά έχει την ευκαιρία να βρεθεί στη League Phase του Europa League, όπου είναι πολύ μεγαλύτερα και τα έσοδα για την ομάδα.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ στα πλέι οφ του Europa League.
