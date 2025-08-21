Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ 2-1 Τελικό: Πρώτη φετινή ευρωπαϊκή νίκη για τους «πράσινους»

28'

Μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τουμπά έκανε δυνατό σουτ με τη μία λίγο μέσα από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια