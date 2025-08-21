Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ 2-1 Τελικό: Πρώτη φετινή ευρωπαϊκή νίκη για τους «πράσινους»

Ένα «βήμα» μακριά από την επόμενη φάση του Europa League ο Παναθηναϊκός
EUROPA LEAGUE 2025-2026
Europa League
Πρώτος αγώνας για τα play offs
EUROPA LEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΠΑΟ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έφθασε με ανατροπή στο 2-1 επί της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και θα πάει στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (28 Αυγούστου) για να “κλειδώσει” την πρόκριση στη League Phase.

23:16 | 21.08.2025
22:54 | 21.08.2025
Τέλος στο παιχνίδι!

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με ανατροπή 2-1 και θα πάει ως φαβορί στην Τουρκία, για να "σφραγίσει" την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

22:52 | 21.08.2025
90+1'

Ωραία ενέργεια του Καλάμπρια και δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ

22:50 | 21.08.2025

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:48 | 21.08.2025
89'
Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Το πρώτο σουτ του Ιωαννίδη κόντραρε και το δεύτερο του Κυριακόπουλου δεν ήταν αρκετά δυνατό

22:46 | 21.08.2025
Το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού!
22:46 | 21.08.2025
85'

Ο Ρουί Βιτόρια έριξε στο γήπεδο και τον νεαρό Μπέργκου αντί του Σφιντέρσκι

22:45 | 21.08.2025
Τελευταία λεπτά στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει και τρίτο γκολ
22:36 | 21.08.2025
Το γκολ του Κυριακόπουλου!
22:35 | 21.08.2025
74'
Δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό!

Από το κόρνερ και μία υπέροχη κεφαλιά του Μπράουν, ο Παναθηναϊκός έφθασε στην ανατροπή και το 2-1 επί της Σάμσουνσπορ

22:34 | 21.08.2025
73'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Καλάμπρια έκανε σέντρα από δεξιά και η μπάλα κόνταρε και παραλίγο να μπει στα δίχτυα

22:29 | 21.08.2025
Το γκολ της Σάμσουνσπορ!
22:26 | 21.08.2025
66'
Γκολ ο Παναθηναϊκός!

Από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Μπράουν διεκδίκησε την μπάλα και αυτή έφθασε στον Κυριακόπουλο, ο οποίος "κεραυνοβόλησε" με το αριστερό για το 1-1 στο ματς!

22:26 | 21.08.2025
65'
Δεύτερο δοκάρι για τον Παναθηναϊκό!

Φοβερό σουτ του Τουμπά, η μπάλα στη ρίζα του δοκαριού και κόρνερ

22:22 | 21.08.2025
64'
Δοκάρι για τον Παναθηναϊκό!

Από κεφαλιά του Σφιντέρσκι η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι της Σάμσουνσπορ και στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Τετέ κόντραρε και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

22:21 | 21.08.2025
62'

Αδύναμη κεφαλιά του Τσέριν μετά από κόρνερ, η μπάλα εύκολα στα χέρια του Κοτσούκ

22:18 | 21.08.2025
59'

Καλάμπρια αντί Κώτσιρα και Ιωαννίδης αντί Μπακασέτα για τον Παναθηναϊκό

22:17 | 21.08.2025

Προσπαθεί να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός και ο Ρουί Βιτόρια σήκωσε τους Καντάμπρια και Ιωαννίδη

22:11 | 21.08.2025
51'
Γκολ για τη Σάμσουνσπορ!

Από το κόρνερ μετά την απόκρουση του Ντραγκόφσκι, ο Τόμασον πήρε την κεφαλιά και σκόραρε για το 0-1 της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ

22:08 | 21.08.2025
50'
Μεγάλη επέμβαση του Ντραγκόφσκι!

Ο Έντσαμ έκανε ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε με δυσκολία στη γωνία του

22:08 | 21.08.2025

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες

22:03 | 21.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:02 | 21.08.2025
Η φάση για την οποία φώναξε ο Παναθηναϊκός
21:50 | 21.08.2025
Το γκολ οφσάιντ της Σάμσουνσπορ!

Σωστά σήκωσε τη σημαία του ο βοηθός διαιτητή

21:47 | 21.08.2025
45'
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ!

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο πρώτο 45λέπτο του αγώνα και έχασε ευκαιρίες για γκολ, αλλά καμία από αυτές δεν ήταν... κλασική και το 0-0 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Η Σάμσουνσπορ από την πλευρά της είχε ένα γκολ που δεν μέτρησε, αλλά πέραν αυτού δεν "απείλησε" ουσιαστικά τους "πράσινους".

21:44 | 21.08.2025

Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:41 | 21.08.2025
42'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ για τη Σάμσουνσπορ, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ντραγκόφσκι

21:39 | 21.08.2025
Η φάση με το σουτ του Τουμπά για τον Παναθηναϊκό!
21:38 | 21.08.2025
37'
Δεν μετράει γκολ της Σάμσουνσπορ!

Ο Ντιματά σκόραρε με πλασέ από κοντά, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

21:34 | 21.08.2025
36'

Καθαρό χέρι του Γιουκσέλ στα όρια της περιοχής της Σάμσουνσπορ και ενώ έχει ήδη κίτρινη κάρτα, με τον διαιτητή να δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δικαίως φώναξαν στον Παναθηναϊκό, με τον διαιτητή να δίνει κίτρινη κάρτα στον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο.

21:33 | 21.08.2025
32'

Ο Τσέριν δεν κατάφερε να κάνει κοτρόλ και να βγει σε θέση τετ-α-τετ για τον Παναθηναϊκό

21:30 | 21.08.2025
Η καλή προσπάθεια του Τετέ νωρίτερα
21:26 | 21.08.2025
28'
Μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τουμπά έκανε δυνατό σουτ με τη μία λίγο μέσα από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια

21:24 | 21.08.2025
22'
Κι άλλη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ωραίο γυριστό σουτ του Σφιντέρσκι, με τον Κοτσούκ να αποκρούει με δυσκολία σε κόρνερ

21:22 | 21.08.2025
20'
Νέα καλή φάση για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τετέ έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά και καλό σουτ, αλλά ο Κότσουκ έπεσε και μπλόκαρε στη γωνία του

21:20 | 21.08.2025
Η ευκαιρία του Μπακασέτα νωρίτερα!
21:13 | 21.08.2025
17'
Συνεχόμενα κλεψίματα από τον Τσιριβέγια, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τις φάσεις
21:13 | 21.08.2025
10'
Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχής της μπάλας στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα
21:12 | 21.08.2025
Εικόνα από το κορεό των οπαδών του Παναθηναϊκού
EUROPA LEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΠΑΟ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:06 | 21.08.2025
5'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Μετά από σέντρα από αριστερά, ο Μπακασέτας έκανε φοβερό βον πλανέ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

21:01 | 21.08.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:01 | 21.08.2025
20:58 | 21.08.2025

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο ΟΑΚΑ

20:57 | 21.08.2025

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:54 | 21.08.2025
Περίπου 40.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
20:54 | 21.08.2025
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα από την Ισπανία
20:49 | 21.08.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Παναθηναϊκός: Λαφόντ, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου

Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού, Γιουκσέλ, Ντιματά, Μουαντιλματζί, Κίλιντς

20:48 | 21.08.2025
Η ενδεκάδα της Σάμσουσνπορ

Κοτσούκ, Τομασον, Βαν Ντρόγκελεν, Σάτκα, Γιάβρου, Γιουκσέλ, Κίλιντς, Εντσάμ, Μακουμπού, Ντιματά και Μουαντιλματζί.

20:44 | 21.08.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Πελίστρι, Τετέ και Σφιντέρσκι.

20:43 | 21.08.2025

Πρώτο παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με τη ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Τουρκία.

20:43 | 21.08.2025

Απέναντί του η φορμαρισμένη Σάμσουνσπορ, που ξεκίνησε τη σεζόν με δύο νίκες στην Τουρκία.

20:41 | 21.08.2025

Μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει τη συνέχειά του στην Ευρώπη, αλλά έχει την ευκαιρία να βρεθεί στη League Phase του Europa League, όπου είναι πολύ μεγαλύτερα και τα έσοδα για την ομάδα.

20:40 | 21.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ στα πλέι οφ του Europa League.

20:40 | 21.08.2025
