Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Η παρακάμερα του αγώνα με τις ομιλίες Ρουί Βιτόρια και Μπακασέτα στα αποδυτήρια

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα πρόκρισης με τη νίκη 2-1 επί της Σάμσουνσπορ στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, όπου χρειάστηκε να κάνει μία μεγάλη ανατροπή για να φθάσει στο τελικό αποτέλεσμα.

Τα συναισθήματα ήταν έτσι έντονα στο ΟΑΚΑ και κατεγράφησαν στην παρακάμερα του PAO TV για το Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ, όπου περιλαμβάνονται και οι ομιλίες του προπονητή, Ρουί Βιτόρια και του αρχηγού, Τάσου Μπακασέτα στα αποδυτήρια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είπε τα εξής: «Παιδιά ακούστε. Αυτό το παιχνίδι είναι σημαντικό για όλους. Αλλά μέσα στο γήπεδο χρειαζόμαστε «εργάτες». Χρειαζόμαστε αυτούς που θα τρέξουν πολύ. Αυτοί έχουν φιλοδοξίες, αλλά εμείς έχουμε μεγαλύτερες! Το θέλουμε αυτό πάρα πολύ. Πρέπει να παλέψουμε για αυτή την διοργάνωση. Χρειαζόμαστε καλό αποτέλεσμα, πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Πηγαίντε! Απολαύστε το παιχνίδι, όλη την ώρα να είστε όλοι μαζί και έτοιμοι».

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο διεθνής Έλληνας μέσος, αναφέροντας τα εξής: «Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα, ο προπονητής είπε ήδη ότι ήμασταν πολύ καλοί, τα κάναμε όλα. Μας έλειπε όμως ένα πράγμα. Δεν κερδίσαμε σε κανονική διάρκεια σε αυτά τα 4 ματς. Πρέπει να αρχίσουμε από σήμερα να το αλλάζουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα στο τελευταίο τρίτο. Περισσότερη συγκέντρωση, περισσότερη «πείνα». Να σκοράρουμε τέρματα. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, από το πρώτο λεπτό. Όλοι μαζί, με καλή επικοινωνία, θα το καταφέρουμε».