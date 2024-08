Παναθηναϊκός: Στο Καλλιμάρμαρο το «Παύλος Γιαννακόπουλος» με 36.000 θεατές

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι το 6ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο με την συμμετοχή της Αναντολού Εφές, της Μακάμπι και της Παρτίζαν.

Το 6ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο στις 21 Σεπτεμβρίου, όπως ακριβώς επιθυμούσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η πράσινη ΚΑΕ έκανε γνωστές τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια, τα οποία αναμένεται να είναι περισσότερα από 35.000.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 6ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κάτω από τον ουρανό της Αθήνας μας.

Τέσσερις μεγάλες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα βρεθούν στο Καλλιμάρμαρο προκειμένου να δώσουν δύο σπουδαίας σημασίας αναμετρήσεις, τιμώντας τη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του Παναθηναϊκού, του ανθρώπου που τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης και τον έκανε γνωστό στα πέρατα του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα, η Anadolu Efes Istanbul, η Maccabi Playtika Tel Aviv και η Partizan Mozzart Bet Belgrade ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024 θα βρεθούν στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο μεγάλο αυτό τουρνουά, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός.

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, με το ήθος και το φίλαθλο πνεύμα του, τίμησε τον ελληνικό αθλητισμό και κατάφερε να αλλάξει την ιστορία της ομάδας μας, καθιστώντας την ως την πλέον επιτυχημένη στην Ευρώπη.

Τα χρόνια που βρέθηκε στην προεδρία του Παναθηναϊκού έφερε στην ομάδα κορυφαία ονόματα του αθλήματος από την Ελλάδα, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας μια αξιοζήλευτη τροπαιοθήκη με έξι Πρωταθλήματα Ευρώπης, δεκατρία Πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και ένα διηπειρωτικό Κύπελλο. Άπαντες έτρεφαν τεράστιο σεβασμό και αγάπη για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, καθώς πρώτα λειτουργούσε ως «πατέρας» και μετά ως πρόεδρος.

Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων για τη σπουδαία αυτή διοργάνωση ξεκίνησε και περισσότεροι από 35.000 φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το «παρών» στις εξέδρες του Καλλιμάρμαρου, προκειμένου να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία παρακολουθώντας δύο σημαντικές αναμετρήσεις.

Λόγω του σημείου που θα τοποθετηθεί το παρκέ στο χώρο της εκδήλωσης, οι θέσεις των τμημάτων με απομακρυσμένη ορατότητα (Obstructed View), θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των αναμετρήσεων και μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες.

Επισημαίνεται ότι στο στάδιο δεν υπάρχει αρίθμηση και για το λόγο αυτό η έγκαιρη προσέλευσή σας θα σας εξασφαλίσει μια καλύτερη θέση στην αντίστοιχη ζώνη τιμής του εισιτηρίου σας, με την λογική του first come, first served.

ΑΜΕΑ με αμαξίδιο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΚΑΕ στο tickets@paobc.gr και τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν βάση προτεραιότητας, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Οι κάρτες διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2024/2025 δεν ισχύουν για την συγκεκριμένη εκδήλωση.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά στο ticketmaster.gr

Τηλεφωνικά στο 2111981535 (Δευτέρα με Κυριακή 10:00 με 21:00).

Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης.

Το πρόγραμμα του 6ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

19.00: Anadolu Efes Istanbul- Maccabi Playtika Tel Aviv

22.00: Partizan Mozzart Bet Belgrade – Panathinaikos AKTOR Athens

*Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το 6ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα”.