Παναθηναϊκός: Σύσσωμο το «τριφύλλι» στο πλευρό της ομάδας βόλεϊ γυναικών πριν τον πρώτο τελικό του Challenge Cup

Όλα τα τμήματα του Παναθηναϊκού έστειλαν μήνυμα στήριξης στην ομάδα βόλεϊ γυναικών
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκό ετοιμάζεται για μια ιστορική στιγμή, καθώς αντιμετωπίζει αύριο (11.03, 21:00) τη Βαλεφόλια στην Ιταλία στον πρώτο τελικό του Challenge Cup.

Σε μια ιδιαίτερα όμορφη πρωτοβουλία, αθλητές από διάφορα τμήματα του Παναθηναϊκού συμμετείχαν σε ένα βίντεο στήριξης, στέλνοντας τις ευχές τους στην ομάδα.

Μεταξύ αυτών που εμφανίζονται στο βίντεο είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, η Άννα Ντουντουνάκη, αλλά και η Σελέν Ερντέμ.

 
 
 
 
 
Θυμίζουμε ότι η πρώτη “μάχη” θα διεξαχθεί στο Πέζαρο, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, εκεί που ο Παναθηναϊκός θέλει να σηκώσει την ευρωπαϊκή κούπα.

