Παναθηναϊκός: Θλάση ο Φακούντο Πελίστρι, θα μείνει εκτός δράσης για 15 ημέρες

Ο Φακούντο Πελίστρι υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση και θα μείνει εκτός γηπέδων για 15 μέρες, λίγο πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών αγώνων του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρο πως θα χάσει τον Φακούντο Πελίστρι από τα παιχνίδια με τους Γιούνγκ Μπόιζ (25/09/25, 22:00, Newsit.gr, ANT1) και τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς (02/10/25, 19:45) για το Europa League. Για τη Super League, δεν θα αγωνιστεί με τον Παναιτωλικό (28/09/25, 21:00) και τον Ατρόμητο (05/10/25, 21:30).

Το πιο πιθανό σενάριο επιστροφής είναι μετά τη διακοπή των Εθνικώ ομάδων στο παινχίδι κόντρα στον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» (19/10/25, 19:30).