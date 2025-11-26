Παναθηναϊκός: Την Παρασκευή η παρουσίαση των Κορόνα και Κοτσόλη

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ανακοινώσει τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ως το νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας και τον Στέφανο Κοτσόλη, ως τον νέο αθλητικό διευθυντή και την Παρασκευή (28/11/25) στις 17:00 θα γίνει η επίσημη παρουσίαση των δύο.

Στην αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των δύο νέων στελεχών του Παναθηναϊκού, με τον Κοτσόλη να μην νιώθει και τόσο νέος, καθώς έχει περάσει πολλά χρόνια της ζωής του στο «τριφύλλι».

Οι δύο τους θα τρέξουν το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας και θα είναι αυτοί που θα συνδέουν τον Ράφα Μπενίτεθ με τον Φράνκο Μπαλντίνι για να «τρέξει» σωστά ο τρόπος λειτουργίας των πρασίνων.