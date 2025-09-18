Παναθηναϊκός: Το απίθανο κάρφωμα του Κέντρικ Ναν που ξεσήκωσε τη Μελβούρνη

Ο Παναθηναϊκός συνδύασε την ουσία με το θέαμα στο φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν στη Μελβούρνη για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”, με τον Κέντρικ Ναν να πρωταγωνιστεί στη φάση του αγώνα.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ιδιαίτερα ορεξάτος, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση από την αρχή της σεζόν. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού μέτρησε 21 πόντους και 8 ασίστ, χαρίζοντας αρκετές θεαματικές φάσεις.

H πιο εντυπωσιακή έγινε στο τέλος, όταν ο Αμερικανός γκαρντ πήρε φόρα και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της Παρτίζαν, δείχνοντας στη συνέχεια τα μπράτσα του.

Ο πανηγυρισμός ήταν ίδιος με αυτόν που έκανε όταν κάρφωσε στα τελευταία δευτερόλεπτα στο καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague.