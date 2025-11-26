Παναθηναϊκός: Το παιχνίδι του γιου του Λεσόρ με τους φιλάθλους των πρασίνων

Ο γιος του Ματίας Λεσόρ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν έκανε για ακόμα μία φορά αισθητή την παρουσία του παίζοντας με μία μπάλα μπάσκετ με τους οργανωμένους φίλους του «τριφυλλιού».

Ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται στην Πορτογαλία για να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση από κορυφαίο γιατρό, προκειμένου να προλάβει να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Έτσι, ο γιος του αφού δεν είχε τον πατέρα του για να παίξει αποφάσισε να το κάνει με τους οπαδούς της ομάδας.

Πήρε μία μπάλα μπάσκετ και άρχισε να την πετάει στους οργανωμένους οπαδούς των πρασίνων. Αυτοί δεν έχασαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν τον Λεσόρ junior, που όπως φαίνεται στο video διασκέδασε ιδιαίτερα αυτήν την ωραία στιγμή.

Ο Μάτσον έκανε ντρίμπλες και σούταρε προς την εξέδρα με τον κόσμο να δημιουργεί στεφάνια με τα χέρια του για να ευστοχήσει ο γιος του Λεσόρ και να το πανηγυρίσει.