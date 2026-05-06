Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League: Που και πότε θα γίνει η σπουδαία αναμέτρηση

Ο φετινός πρωταθλητής θα κριθεί στη Βουδαπέστη
Ο Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ
Reuters/Paul Childs
Η Άρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έκλεισαν ραντεβού στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη.

Η Άρσεναλ νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν υπερασπίστηκε το 5-4 του πρώτου αγώνα, μένοντας στο 1-1 με την Μπάγερν Μονάχου στη Γερμανία.

Η μεγάλη αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρωταθλητή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης.

Η Παρί Σεν Ζερμέν διεκδικεί το δεύτερο σερί Champions League, ενώ η Άρσεναλ το πρώτο της ιστορίας της.

