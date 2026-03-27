Παναθηναϊκός: Βαρύ πρόστιμο από την UEFA για το εντός έδρας παιχνίδι με την Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τους 8 του Europa League, καθώς ηττήθηκε με 4-0 στην έδρα της Ρεάλ Μπέτις και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση, με την UEFA να του επιβάλει πρόστιμο για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ισπανούς.

Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο 94.750 ευρώ τον Παναθηναϊκό για τις παραβιάσεις που έγιναν στο πρώτο παιχνίδι με την Μπέτις, όπου το «τριφύλλι» νίκησε 1-0 και αν προστεθούν και τα πρόστιμα που έλαβε για τα δύο παιχνίδια με την Βικτόρια Πλζεν θα κληθεί να πληρώσει 112.000 ευρώ.

Οι παραβάσεις στον αγώνα με την Μπέτις (12 Μαρτίου 2026)

Χρήση λέιζερ, Άρθρο 16(2)(d) DR: Πρόστιμο: 24.000 ευρώ Παρεμπόδιση διαδρόμων κοινού, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας UEFA: Πρόστιμο: 28.000 ευρώ Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR: Πρόστιμο: 12.750 ευρώ Καθυστερημένη έναρξη αγώνα, Άρθρο 11(2)(h) DR: Πρόστιμο: 30.000 ευρώ.

Οι παραβάσεις στον πρώτο αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν (19 Φεβρουαρίου 2026)

Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR: Πρόστιμο: 8.250 ευρώ.

Οι παραβάσεις στον αγώνα ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν (26 Φεβρουαρίου 2026)

Ανάρμοστη συμπεριφορά ομάδας (5 κάρτες κι άνω), Άρθρο 15(4) DR: Πρόστιμο: 9.000 ευρώ.

Πρόστιμο ύψους 32.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει και ο ΠΑΟΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Θέλτα στο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League.

Οι παρατηρητές του αγώνα στην Τούμπα κατέγραψαν ότι οι διάδρομοι ήταν κλειστοί σε κάποιες κερκίδες κάτι που τιμωρείται από την πειθαρχική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, καθώς συνιστά παραβίαση του άρθρου 38 των κανονισμών της.