Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Το «τριφύλλι» δεν έχει χάσει ποτέ εντός έδρας από Τσέχους

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (11.12.2025, 22:00, Cosmote Sport 5 HD, Ant1, Newsit.gr) στο ΟΑΚΑ, την περσινή δευτεραθλήτρια Τσεχίας, Βικτόρια Πλζεν, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός έρχεται αντιμέτωπος με τη Βικτόρια, ωστόσο οι “πράσινοι” έχουν… παρελθόν απέναντι σε ομάδες από την Τσεχία.

Ο Παναθηναϊκός έχει έρθει αντιμέτωπος με τις Σπάρτακ Χράντετς Κράλοβε, Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Σλόβαν Λίμπερετς και Μλάντα Μπόλεσλαβ, με απολογισμό 9 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες σε συνολικά 15 ματς.

Εντός έδρας, όμως, ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει ποτέ από κάποια ομάδα από την Τσεχία.

Σεζόν 1960-1961 (Κύπελλο Πρωταθλητριών) – Σπαρτάκ Χράντετς Κράλοβε 0-0

Σεζόν 1970-1971 (Κύπελλο Πρωταθλητριών) – Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-0

Σεζόν 2001-2002 (Champions League) – Σλάβια Πράγας 1-0

Σεζόν 2001-2002 (Champions League) – Σπάρτα Πράγας 2-1

Σεζόν 2003-2004 (Κύπελλο UEFA) – Παναθηναϊκός- Σλόβαν Λίμπερετς 1-0

Σεζόν 2008-2009 (Champions League) – Σπάρτα Πράγας 1-0

Σεζόν 2009-2010 (Champions League) – Σπάρτα Πράγας 3-0

Sezon 2022-2023 (Conference League) – Σλάβια Πράγας 1-1