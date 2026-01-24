Παναθηναϊκός: Χωρίς Καλάμπρια κόντρα στον Ατρόμητο

Χωρίς τον Ντάβιντε Καλάμπρια θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός από την αποστολή του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο (25/1/2026).

Εκτός αποστολής έμειναν ακόμα οι Τζούρισιτς και Ντέσερς.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με ασκήσεις τακτικής, συνέχισαν με σέντρες και τελειώματα, ακολούθησε παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εν τέλει το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Καλάμπρια, ατομικό ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ με θεραπεία συνέχισε ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος».