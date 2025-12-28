Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Χωρίς πέντε παίκτες η προπόνηση του «τριφυλλιού»

Μειώθηκαν τα προβλήματα στους πράσινους
Παναθηναϊκός
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τη γρίπη Α, καθώς πέντε παίκτες του απουσίαζαν από την προπόνηση, ενώ και τρία μέλη του προπονητικού team παραμένουν κλινήρη.

Από τις οκτώ μειώθηκαν στις πέντε οι απουσίες στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, που προετοιμάζεται για το παιχνίδι με το Μαρούσι, που αναβλήθηκε λόγω της γρίπης Α που ταλαιπωρεί το «τριφύλλι» και ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 18:30.

Όλα τα μέλη του συλλόγου συνεχίζουν να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή προληπτικά, είτε νοσούν είτε όχι.

Οι πράσινοι πέρα από το παιχνίδι με το Μαρούσι καλούνται να είναι έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς κόντρα στον Ολυμπιακό για τη Euroleague (02/01/26, 21:15). 

