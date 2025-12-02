Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ Μπράουν με την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδα Betsson

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη “μάχη” με την Κηφισιά (03.12.2025, 19:30, Newsit.gr, COSMOTE SPORT 2 HD) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού τους Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν για να πάρουν ανάσες. Από κει και πέρα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.

Στους διαθέσιμους για τους “πράσινους” οι Νίκας, Βιλένα, και Ταμπόρδα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας,Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Πάντοβιτς.

