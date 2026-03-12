Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Με Λεσόρ η δωδεκάδα των πρασίνων, «κόπηκε» ο Ρογκαβόπουλος

Η ώρα της μεγάλης επιστροφής έφτασε για τον Παναθηναϊκό, αφού στο παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής της Euroleague με τη Ζαλγκίρις, ο Ματίας Λεσόρ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν μετά το σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού επέστρεψε μετά από πολύ καιρό ο Ματίας Λεσόρ, ενώ εκτός έμειναν οι Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις και Σαμοντούροφ, με τον τελευταίο να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα πατήσει παρκέ ο Γάλλος σέντερ, μετά το Final Four του Άμπου Ντάμπι, όπου είχε επιστρέψει τότε και πάλι από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τόσο πολύ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.