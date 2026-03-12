Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Το γκολ του Ταμπόρδα πανηγυρίστηκε και στο Telekom Center Athens

Το γκολ του Ταμπόρδα απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις έκρινε το ματς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ (1-0) για τους “16” του Europa League.

Το γκολ του Ταμπόρδα δεν πανηγυρίστηκε μόνο στο γήπεδο όπου αγωνιζόταν ο Παναθηναϊκός, αλλά και στο Telekom Center Athens, όπου αρκετοί φίλοι των “πρασίνων” είχαν πάρει θέση, για το ματς της ομάδας μπάσκετ κόντρα στη Ζαλγκίρις στη Euroleague.

Μόλις ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, οι οπαδοί που βρίσκονταν στις εξέδρες του “T-Center” ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, δημιουργώντας μια όμορφη στιγμή.

Κάτι ανάλογο είχε γίνει και στο παιχνίδι των “πρασίνων” με την Πλζεν, όταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο κλειστό είχαν πανηγυρίσει την πρόκριση της ποδοσφαιρικής ομάδας.