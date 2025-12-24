Παναθηναϊκούς: Ιταλικό «σενάριο» με Χρήστο Μανδά και πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ στην Λάτσιο

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα και ο Τύπος από την Ιταλία διατηρεί το όνομα του Χρήστου Μανδά της Λάτσιο στην… πράσινη επικαιρότητα.

Δημοσίευμα της Corriere dello Sport αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός -παρά το ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον Έλληνα τερματοφύλακα- θέλει πολύ τον Χρήστο Μανδά και μάλιστα κατέθεσε πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ στην Λάτσιο.

Όμως ο ιδιοκτήτης των Ρωμαίων, Κλαούντιο Λοτίτο, απάντησε αρνητικά σε αυτό το ποσό, καθώς φαίνεται να τον κοστολογεί λίγο πάνω από τα 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Λατσιο φέρεται να τηρεί στάση αναμονής προκειμένου να δει αν και ποια ομάδα μπορεί να προσφέρει αυτό το αντίτιμο.