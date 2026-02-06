Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της Ένωσης

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό στην 20η αγωνιστική της Super League, έχοντας και οπαδούς στο πλευρό της, όμως αυτοί θα χρειαστεί να προσέλθουν μεμονωμένα στο γήπεδο.

Παρότι έχει πάρει εισιτήρια από τον Πανσερραϊκό για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2026, η ΑΕΚ ενημερώθηκε ότι οι οπαδοί της δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο οργανωμένα.

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΑΕΚ, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της 20ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964 – Π.Α.Ε. ΑΕΚ, o οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».