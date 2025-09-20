Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1: Ισόπαλες οι δύο ομάδες μετά από σκληρή μάχη στις Σέρρες

Ο Πανσερραϊκός πήρε τον πρώτο του βαθμό στη φετινή Super League χάρη στο γκολ του Μάρας στο 69′. Ο Ατρόμητος είχε προηγηθεί στην αναμέτρηση και όδευε στο δεύτερο διπλό της σεζόν, όμως οι γηπεδούχοι του χάλασαν τα σχέδια.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό με υπέροχο τέρμα του Πίτερ Μίχορλ στο 18′. Ο Αυστριακός νίκησε τον Τιναλίνι στην κλειστή του γωνία με τρομερό βολέ με το αριστερό. Οι γηπεδούχου λίγο έλειψαν να ισοφαρίσουν με όμορφο τρόπο, όμως το αριστερό πλασέ του Μπανζάκι κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε σε 1-1 με γκολ του Αλέξα Μάρας, μετά από ασίστ τους Λύρατζη στο 69′.

Δεν άλλαξε κάτι στην αναμέτρηση και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Ο Ατρόμητος έφτασε τους 4 βαθμούς και είναι 7ος στη βαθμολογία της Super League, ενώ ο Πανσερραϊκός παρέμεινε στην τελευταία θέση παίρνοντας τον πρώτο του φετινό βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική οι γηπεδούχοι θα αντιμετωπίσουν τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» (27/09/25, 20:30). Ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την ΑΕΛ (29/09/25, 18:00).