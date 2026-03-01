Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός: Στροφή στη Super League για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα (01/03/26, 16:00, Live από το Newsit.gr) τον Πανσερραϊκός, σε εκτός έδρας αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική της Super League, με στόχο μία νίκη που θα τον επαναφέρει, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League, ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να στραφεί στην ελληνική Super League, όπου έχει μείνει πίσω από την ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να “καίγεται” για το διπλό στην έδρα του Πανσερραϊκού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα του, με τους Μπρούνο, Καλογερόπουλο και Αντρέ Λουίζ να διεκδικούν θέση βασικού κόντρα στους Σερραίους, οι οποίοι από την πλευρά τους, παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά θα αγωνιστούν με καλή ψυχολογία κόντρα στους Πειραιώτες, χάρη στη νίκη τους επί του Βόλου την προηγούμενη αγωνιστική.

Η προαναγγελία της Super League

Δώδεκα νίκες στα δώδεκα τελευταία του παιχνίδια με τον Πανσερραϊκό έχει ο Ολυμπιακός στις αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα, και στις δύο έδρες. Μάλιστα, δεν έχει δεχθεί τέρμα στις οκτώ από αυτές. Αήττητος είναι στα 18 τελευταία τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, με συγκομιδή 15 νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Σε αγώνα πρωταθλήματος, η τελευταία απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου 1990, όταν στις Σέρρες η μεταξύ τους αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη 2-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη αναμέτρηση στην ιστορία των δύο ομάδων ήταν στις 20 Φεβρουαρίου 1966, στις Σέρρες, και ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1 (89’ Αποστολίδης – 79’ Νεοφώτιστος). Ο Πανσερραϊκός κράτησε το αήττητο στην έδρα του στις πρώτες τέσσερις επισκέψεις του Ολυμπιακού, όπου υπήρξαν ισάριθμες ισοπαλίες.

Με την περσινή του επικράτηση στις Σέρρες, ο Ολυμπιακός έφερε την ισορροπία ανάμεσα στις νίκες του και τις ισοπαλίες, που ήταν ο «νικητής» στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στις Σέρρες. Πλέον, υπάρχουν έντεκα ισοπαλίες και έντεκα νίκες του Ολυμπιακού σε 26 αναμετρήσεις με τα Λιοντάρια, ενώ ο Πανσερραϊκός έχει επικρατήσει τέσσερις φορές.

Το πιο συχνό σκορ μεταξύ τους είναι το 1-1, με έξι παρουσίες, και ακολουθεί το 0-0 με τρεις, ενώ ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει τέσσερις φορές με 1-0 και τρεις με 3-1.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

26 ΑΓΩΝΕΣ

4 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

11 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

11 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 22-35